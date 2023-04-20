Atakan’a takip

Ligde şampiyonluğa koşan Galatasaray, bir yandan da transfer arayışlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin son olarak, Stuttgart formasını giyen Atakan Karazor'la ilgilendiği ifade edildi. Bild'de yer alan habere göre, Galatasaray, geçtiğimiz hafta sonunda oynanan Stuttgart-Borussia Dortmund karşılaşmasına Atakan için gözlemci gönderdiği aktarıldı. Haberde, Stuttgart'ın, Atakan için beklentisinin 10 milyon euro olduğu kaydedildi. Ancak kulübün Bundesliga'dan düşmesi durumunda bu bonservis bedelinin düşebileceği öne sürüldü. 26 yaşındaki ön liberonun da Galatasaray'a sıcak baktığı ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalinin kendisine cazip geldiği belirtildi.

2019 yılından bu yana Stuttgart'ın formasını giyen Atakan Karazor'un, Alman ekibi ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 4.5 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.