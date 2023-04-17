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Icardi savaşı

Arjantinli yıldız Mauro Icardi için son olarak Roma devreye girdi. Galatasaray’ı zorlu bir maraton bekliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Icardi savaşı

Galatasaray yönetimi, PSG'yi ikna edip Mauro İcardi'yi kadroda tutmanın planlarını yapıyor. Ancak bu çok da kolay olmayacak. Attığı gollerle parlak günlerine dönen Arjantinli yıldızın talipleri artıyor. İtalyan basını, Belotti ve Abraham'ı kadroda düşünmeyen Roma'nın, İcardi için harekete geçeceğini aktardı. Roma'nın teknik direktörü Mourinho'nun İcardi'de ısrarcı olduğu belirtilirken Milan ve Juventus'un da devrede olduğu bildirildi. Ayrıca haberde İcardi'nin İtalya'da oynamaya sıcak baktığına yer verildi. Dev rakiplerle yarışacak olan Galatasaray, İcardi'yi ikna ederek işi bitirmeyi planlıyor.

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