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GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'den taraftarı mest eden tavır!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyan Galatasaray'ın bu sezon en çok dikkat çeken isimlerinden olan sağ bek oyuncusu Sacha Boey, sarı-kırmızılı taraftarları mest eden bir tavır sergiledi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 11:31 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 11:43
GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'den taraftarı mest eden tavır!

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da sezonun en dikkat çeken ismi Sacha Boey oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'den taraftarı mest eden tavır!

Kamerun asıllı Fransız futbolcu hem futboluyla hem de saha dışı tavırlarıyla sarı-kırmızılı taraftarları mutlu etmeyi başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'den taraftarı mest eden tavır!

Galatasaray'da yıllık 480 bin euro garanti ücret alan Sacha Boey as takımın en az kazanan yabancısı konumunda...

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'den taraftarı mest eden tavır!

Buna karşılık bunu hiç sorun etmeyerek profesyonellik örneği verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'den taraftarı mest eden tavır!

Parayı ikinci plana atan 2001 doğumlu sağ bekin tek hedefi var bu sezon kariyerinde büyük bir sıçramaya imza atmak.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'den taraftarı mest eden tavır!

Şimdilik sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğuna konsantre olan Boey'in sezon sonu için beklentileri var.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'den taraftarı mest eden tavır!

Özellikle Premier Lig kulüpleri tarafından takip edilen Fransız yıldız, İngiltere'de oynamayı çok istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'den taraftarı mest eden tavır!

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 26 karşılaşmada görev alan Sacha Boey, 2 asiste imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'den taraftarı mest eden tavır!

Yıldız ismin sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'den taraftarı mest eden tavır!

SACHA BOEY KİMDİR?

13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'den taraftarı mest eden tavır!

Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'den taraftarı mest eden tavır!

Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'den taraftarı mest eden tavır!

Milli takım tercihini henüz yapmayan Boey, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'den taraftarı mest eden tavır!

Genç yıldızın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'den taraftarı mest eden tavır!

Oyuncunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro...

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