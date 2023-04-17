GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'den taraftarı mest eden tavır!

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da sezonun en dikkat çeken ismi Sacha Boey oldu.
Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da sezonun en dikkat çeken ismi Sacha Boey oldu.
Kamerun asıllı Fransız futbolcu hem futboluyla hem de saha dışı tavırlarıyla sarı-kırmızılı taraftarları mutlu etmeyi başardı.
Galatasaray'da yıllık 480 bin euro garanti ücret alan Sacha Boey as takımın en az kazanan yabancısı konumunda...
Buna karşılık bunu hiç sorun etmeyerek profesyonellik örneği verdi.
Parayı ikinci plana atan 2001 doğumlu sağ bekin tek hedefi var bu sezon kariyerinde büyük bir sıçramaya imza atmak.
Şimdilik sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğuna konsantre olan Boey'in sezon sonu için beklentileri var.
Özellikle Premier Lig kulüpleri tarafından takip edilen Fransız yıldız, İngiltere'de oynamayı çok istiyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 26 karşılaşmada görev alan Sacha Boey, 2 asiste imzasını attı.
Yıldız ismin sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
SACHA BOEY KİMDİR?
13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.
Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.
Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.
Milli takım tercihini henüz yapmayan Boey, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Genç yıldızın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro...