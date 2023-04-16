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Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi! Roma transferi için savaşıyor!

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'u 6-0 mağlup eden Galatasaray'da Icardi'nin geleceği merak konusu... Sezon sonu PSG'ye geri dönecek olan Arjantinli yıldız için İtalya'dan flaş iddialar gelmeye devam ediyor. İşte Icardi transferindeki gelişme...| GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 14:14
Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi! Roma transferi için savaşıyor!

Galatasaray bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltti.

Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi! Roma transferi için savaşıyor!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da diğer yandan gelecek sezonun planlaması yapılıyor.

Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi! Roma transferi için savaşıyor!

Sarı kırmızılı yönetim gelecek sezon Avrupa kupalarında iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.

Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi! Roma transferi için savaşıyor!

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi için İtalya'dan yeni bir gelişme duyuruldu.

Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi! Roma transferi için savaşıyor!

sportpaper'in haberine göre Belotti ve Abraham'ın kadroda düşünmeyen Roma, Icardi için harekete geçeceği aktarıldı.

Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi! Roma transferi için savaşıyor!

Roma'nın Sportif Direktörü Tiago Pinto, PSG'ye Arjatinli yıldız için kiralama teklifi yapacak.

Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi! Roma transferi için savaşıyor!

Icardi için Milan ve Juventus kulüpleri de devrede.

Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi! Roma transferi için savaşıyor!

Ayrıca haberde Icardi'nin İtalya'da oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi! Roma transferi için savaşıyor!

Roma'nın teknik direktörü Mourinho'nun Icardi'de ısrarcı olduğu söylendi.

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