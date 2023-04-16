Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi! Roma transferi için savaşıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Cimbom taraftarı önünde rakibini 6-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Cimbom taraftarı önünde rakibini 6-0 mağlup etti.
Galatasaray bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltti.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da diğer yandan gelecek sezonun planlaması yapılıyor.
Sarı kırmızılı yönetim gelecek sezon Avrupa kupalarında iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.
Bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi için İtalya'dan yeni bir gelişme duyuruldu.
sportpaper'in haberine göre Belotti ve Abraham'ın kadroda düşünmeyen Roma, Icardi için harekete geçeceği aktarıldı.
Roma'nın Sportif Direktörü Tiago Pinto, PSG'ye Arjatinli yıldız için kiralama teklifi yapacak.
Ayrıca haberde Icardi'nin İtalya'da oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.
Mauro Icardi Galatasaray formasıyla bu sezon 18 maçta görev aldı.
Arjantinli yıldız sarı kırmızılı forma altında 13 gol 8 asistlik katkı sağladı.