Mauro İcardi’ye 150 bin TL ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Mauro İcardi'ye ceza kesti. Başakşehir'le oynanan kupa maçı sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklama nedeniyle kulübe 2 bin TL, Başkan Dursun Özbek'e ise 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL de para cezası uyguladı. İcardi'yle ilgili ise şu açıklama yapıldı: Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.