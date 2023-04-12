Haberler Galatasaray Mauro İcardi’ye 150 bin TL ceza!

Mauro İcardi’ye 150 bin TL ceza!

Arjantinli futbolcuya, Başakşehir maçı sonrası yaptığı paylaşım nedeniyle para cezası verildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Mauro İcardi’ye 150 bin TL ceza!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Mauro İcardi'ye ceza kesti. Başakşehir'le oynanan kupa maçı sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklama nedeniyle kulübe 2 bin TL, Başkan Dursun Özbek'e ise 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL de para cezası uyguladı. İcardi'yle ilgili ise şu açıklama yapıldı: Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
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