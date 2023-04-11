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Zaniolo kulübeye

Galatasaray'ın flaş transferi Nicola Zaniolo ilk kez 11'de şansı bulduğu Başakşehir maçında İcardi'ye asist yaptı. Ancak kupada yenen 3 golden o da nasibini aldı. Savunmaya yardım konusunda sınıfta kalan İtalyan yıldıza yine yedek kulübesinin yolu gözüktü. Kayserispor maçında Zaniolo yedek kulübesinde oturacak yerine Rashica ilk 11'e girecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 06:50
Zaniolo kulübeye
Galatasaray'ın flaş transferi Nicola Zaniolo ilk kez 11'de şansı bulduğu Başakşehir maçında İcardi'ye asist yaptı. Ancak kupada yenen 3 golden o da nasibini aldı. Savunmaya yardım konusunda sınıfta kalan İtalyan yıldıza yine yedek kulübesinin yolu gözüktü. Kayserispor maçında Zaniolo yedek kulübesinde oturacak yerine Rashica ilk 11'e girecek.
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