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Operasyon başladı! Bayern Münih'ten Galatasaray'a iki transfer birden

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, 2023/2024 sezonu için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılar, Alman devi Bayern Münih'te forma giyen iki genç yıldıza talip oldu. İşte o isimler ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 13:47
Operasyon başladı! Bayern Münih'ten Galatasaray'a iki transfer birden

Ligin zirvesinde şampiyonluk için mücadele eden Cimbom, yıldızlarla dolu bir kadroya sahip durumda.

Operasyon başladı! Bayern Münih'ten Galatasaray'a iki transfer birden

Galatasaray, yeni sezon planlamasını için ise genç oyuncular üzerine yapmaya başladı.

Operasyon başladı! Bayern Münih'ten Galatasaray'a iki transfer birden

Sarı-kırmızılılar yabancı sınırını da dikkate alıyor.

Operasyon başladı! Bayern Münih'ten Galatasaray'a iki transfer birden

Cimbom, isimleri daha önce Türk takımlarıyla anılan 2004 doğumlu iki futbolcuya da teklif yapmaya hazırlanıyor.

Operasyon başladı! Bayern Münih'ten Galatasaray'a iki transfer birden

EYÜP AYDIN MİLLİ TAKIM IÇIN TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ

Yusuf Kabadayı çok yönlü bir hücum oyuncusu.

Operasyon başladı! Bayern Münih'ten Galatasaray'a iki transfer birden

Sol açık ve forvet olarak görev yapabilen genç futbolcu, U-15 ve U16'da Türkiye adına oynadıktan sonra Almanya U19 Milli Takımı'na seçildi.

Operasyon başladı! Bayern Münih'ten Galatasaray'a iki transfer birden

19 yaşındaki oyuncunun 7 gol-1 asistlik performans sergilediği Bayern II ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Operasyon başladı! Bayern Münih'ten Galatasaray'a iki transfer birden

Alt yaş kategorilerinde Almanya Milli Takımı için ter döken Eyüp Aydın ise tercihini Türkiye olarak değiştirdi.

Operasyon başladı! Bayern Münih'ten Galatasaray'a iki transfer birden

Genç futbolcu, defansif yönü güçlü bir orta saha oyuncusu olarak öne çıkıyor.

Operasyon başladı! Bayern Münih'ten Galatasaray'a iki transfer birden

3 gol-4 asistle oynayan 18 yaşındaki Eyüp'ün, Bayern II ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Operasyon başladı! Bayern Münih'ten Galatasaray'a iki transfer birden

YUSUF KABADAYI

19 yaşındaki Münih doğumlu oyuncu, Almanya U19 takımı ile 5 maça çıktı.

Operasyon başladı! Bayern Münih'ten Galatasaray'a iki transfer birden

EYÜP AYDIN

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Eyüp, bu sezon 23 maçta görev yaptı.

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