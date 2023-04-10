Operasyon başladı! Bayern Münih'ten Galatasaray'a iki transfer birden

Ligin zirvesinde şampiyonluk için mücadele eden Cimbom, yıldızlarla dolu bir kadroya sahip durumda.
Ligin zirvesinde şampiyonluk için mücadele eden Cimbom, yıldızlarla dolu bir kadroya sahip durumda.
Galatasaray, yeni sezon planlamasını için ise genç oyuncular üzerine yapmaya başladı.
Sarı-kırmızılılar yabancı sınırını da dikkate alıyor.
Aslan, Bayern Münih altyapısında yetişen iki yıldız adayını gözüne kestirdi:
Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Bayern Münih'in ikinci takımıyla Almanya 4. Ligi'nde mücadele eden gurbetçi oyuncularla ilgileniyor.
Cimbom, isimleri daha önce Türk takımlarıyla anılan 2004 doğumlu iki futbolcuya da teklif yapmaya hazırlanıyor.
EYÜP AYDIN MİLLİ TAKIM IÇIN TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ
Yusuf Kabadayı çok yönlü bir hücum oyuncusu.
Sol açık ve forvet olarak görev yapabilen genç futbolcu, U-15 ve U16'da Türkiye adına oynadıktan sonra Almanya U19 Milli Takımı'na seçildi.
19 yaşındaki oyuncunun 7 gol-1 asistlik performans sergilediği Bayern II ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Alt yaş kategorilerinde Almanya Milli Takımı için ter döken Eyüp Aydın ise tercihini Türkiye olarak değiştirdi.
Genç futbolcu, defansif yönü güçlü bir orta saha oyuncusu olarak öne çıkıyor.
3 gol-4 asistle oynayan 18 yaşındaki Eyüp'ün, Bayern II ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
YUSUF KABADAYI
19 yaşındaki Münih doğumlu oyuncu, Almanya U19 takımı ile 5 maça çıktı.
EYÜP AYDIN
Kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Eyüp, bu sezon 23 maçta görev yaptı.