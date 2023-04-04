Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray çarşamba günü saat 20.30'da Nef Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray çarşamba günü saat 20.30'da Nef Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.
Çeyrek final müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Galatasaray - Başakşehir eşleşmesinin kazananı yarı finalde MKE Ankaragücü - Trabzonspor eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.
KUPADA 2. RANDEVU
Galatasaray ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 1 kez rakip oldu. İki takım kupada 2016-2017 sezonu son 16 turunda karşı karşıya geldi. Tek maç usulüne göre oynanan mücadeleden turuncu-lacivertliler 2-1'lik skorla galip ayrılıp, tur atlayan taraf oldu.
Galatasaray ile Başakşehir son olarak Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynadı. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 7-0'lık skorla galip ayrıldı.
İKİ TAKIMIN KUPA YOLU
Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası'na 3. turdan başladı ve Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar daha sonra 4. turda Ofspor'u 2-1, 5. turda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 ve son 16 turunda da Alanyaspor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Başakşehir ise kupada 5. turda Göztepe'yi 3-1 ve son 16 turunda da Fatih Karagümrük'ü penaltılarla eleyerek çeyrek finale çıktı.
OKAN BURUK VE EMRE BELÖZOĞLU 2. KEZ RAKİP
Futbolculuk dönemlerinde Galatasaray ve Inter'de beraber top koşturan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenörlük kariyerlerinde bugüne kadar bir kez rakip oldu. Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçtan Buruk galip ayrıldı.
REKABETTEKİ FARKLI SKORLAR
Galatasaray, Başakşehir ile rekabetteki en farklı skoru 7-0'lık skorla elde etti. Turuncu-lacivertliler ise sarı-kırmızılıları 5-1 ve 4-0 mağlup ederek rakibine karşı en farklı skorları aldı. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.
SON 10 MAÇ
Galatasaray ile Başakşehir arasında hepsi Süper Lig olmak üzere oynanan son 10 maçta sarı-kırmızılılar 5, turuncu-lacivertliler de 1 kez sahadan galip ayrıldı. 4 müsabaka ise berabere sona erdi. Galatasaray 19 kez rakip fileleri havalandırırken, Başakşehir de 4 kez gol sevinci yaşadı.
KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALACAK
Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi.
ICARDI YEDEĞE, ZANIOLO 11'E
Buruk'un yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi yedek soyunduracağı ve bir diğer yıldızı Nicolo Zaniolo'ya ise ilk 11'de şans vereceği öğrenildi.
İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i...
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