Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Sarı-kırmızılılar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'i konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçı kazanarak adını yarı finale yazdırmak istiyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, çarşamba günü oynanacak mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte sarı-kırmızılıların Başakşehir maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 11:14
Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray çarşamba günü saat 20.30'da Nef Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

Çeyrek final müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

Galatasaray - Başakşehir eşleşmesinin kazananı yarı finalde MKE Ankaragücü - Trabzonspor eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

KUPADA 2. RANDEVU

Galatasaray ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 1 kez rakip oldu. İki takım kupada 2016-2017 sezonu son 16 turunda karşı karşıya geldi. Tek maç usulüne göre oynanan mücadeleden turuncu-lacivertliler 2-1'lik skorla galip ayrılıp, tur atlayan taraf oldu.

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

Galatasaray ile Başakşehir son olarak Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynadı. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 7-0'lık skorla galip ayrıldı.

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU

Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası'na 3. turdan başladı ve Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar daha sonra 4. turda Ofspor'u 2-1, 5. turda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 ve son 16 turunda da Alanyaspor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Başakşehir ise kupada 5. turda Göztepe'yi 3-1 ve son 16 turunda da Fatih Karagümrük'ü penaltılarla eleyerek çeyrek finale çıktı.

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

OKAN BURUK VE EMRE BELÖZOĞLU 2. KEZ RAKİP

Futbolculuk dönemlerinde Galatasaray ve Inter'de beraber top koşturan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenörlük kariyerlerinde bugüne kadar bir kez rakip oldu. Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçtan Buruk galip ayrıldı.

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

REKABETTEKİ FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Başakşehir ile rekabetteki en farklı skoru 7-0'lık skorla elde etti. Turuncu-lacivertliler ise sarı-kırmızılıları 5-1 ve 4-0 mağlup ederek rakibine karşı en farklı skorları aldı. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

SON 10 MAÇ

Galatasaray ile Başakşehir arasında hepsi Süper Lig olmak üzere oynanan son 10 maçta sarı-kırmızılılar 5, turuncu-lacivertliler de 1 kez sahadan galip ayrıldı. 4 müsabaka ise berabere sona erdi. Galatasaray 19 kez rakip fileleri havalandırırken, Başakşehir de 4 kez gol sevinci yaşadı.

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi.

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

ICARDI YEDEĞE, ZANIOLO 11'E

Buruk'un yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi yedek soyunduracağı ve bir diğer yıldızı Nicolo Zaniolo'ya ise ilk 11'de şans vereceği öğrenildi.

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i...

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

MUSLERA

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

BOEY

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

ABDÜLKERİM

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

NELSSON

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

DUBOIS

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

MIDTSJÖ

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

BERKAN

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

ZANIOLO

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

KEREM

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

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