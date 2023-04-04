Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

REKABETTEKİ FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Başakşehir ile rekabetteki en farklı skoru 7-0'lık skorla elde etti. Turuncu-lacivertliler ise sarı-kırmızılıları 5-1 ve 4-0 mağlup ederek rakibine karşı en farklı skorları aldı. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.