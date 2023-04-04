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İngilizler duyurdu: Naby Keita'nın transferi için Galatasaray ve Dortmund devrede

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Naby Keita'dan flaş haber geldi. İngiliz kulübü oyuncunun geleceği hakkında kararını açıkladı. Ayrıca yıldız orta saha oyuncusu için Galatasaray ve Alman devi devrede olduğu duyuruldu. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 17:02
İngilizler duyurdu: Naby Keita'nın transferi için Galatasaray ve Dortmund devrede

2 kulvarda şampiyonluk hedefleyen sarı kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

İngilizler duyurdu: Naby Keita'nın transferi için Galatasaray ve Dortmund devrede

Tek maç eleme sistemiyle oynanan karşılaşmada galip gelen yarı finale yükselecek.

İngilizler duyurdu: Naby Keita'nın transferi için Galatasaray ve Dortmund devrede

Galatasaray'da diğer yandan gelecek sezon için çalışmalar sürüyor.

İngilizler duyurdu: Naby Keita'nın transferi için Galatasaray ve Dortmund devrede

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Avrupa'da mücadele verecek iddialı ekip kurmak isteyen sarı kırmızılılarda gündem yeniden Naby Keita'ya çevrildi.

İngilizler duyurdu: Naby Keita'nın transferi için Galatasaray ve Dortmund devrede

İngiliz basını yıldız orta saha oyuncusu için flaş bir iddia ortaya attı.

İngilizler duyurdu: Naby Keita'nın transferi için Galatasaray ve Dortmund devrede

Talksport'un haberine göre, Premier Lig'de beklentilerin altında kalan Liverpool, Naby Keita ile devam etmeme kararı aldı.

İngilizler duyurdu: Naby Keita'nın transferi için Galatasaray ve Dortmund devrede

Sezon sonu serbest kalacak oyuncu yaptığı açıklamada, "Yeni bir mücadeleyi denemek için birçok seçeneği değerlendiriyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İngilizler duyurdu: Naby Keita'nın transferi için Galatasaray ve Dortmund devrede

G.SARAY'IN RAKİBİ DORTMUND
Gineli orta saha oyuncusuyla Galatasaray ve Borussia Dortmund ilgileniyor.

İngilizler duyurdu: Naby Keita'nın transferi için Galatasaray ve Dortmund devrede

Keita, 2018'de Liverpool'a RB Leipzig'den 52.75 milyon sterline mal olurken 28 yaşındaki oyuncu beklentileri karşılayamadı.

İngilizler duyurdu: Naby Keita'nın transferi için Galatasaray ve Dortmund devrede

Bu sezon 13 maçta görev alan Keita, gol ve asist katkısı sağlayamadı.

İngilizler duyurdu: Naby Keita'nın transferi için Galatasaray ve Dortmund devrede

Yıldız oyuncunun Transfermarkt'a göre 17 milyon euroluk pisaya değeri bulunuyor.

İngilizler duyurdu: Naby Keita'nın transferi için Galatasaray ve Dortmund devrede

NABY KEITA KİMDİR?
Naby Keita, 10 Şubat 1995'te Gine'nin Conakry kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Horoya'nın altyapısında başladı.

İngilizler duyurdu: Naby Keita'nın transferi için Galatasaray ve Dortmund devrede

Ocak 2013'te A takıma yükselen Keita, Ağustos'ta ise Fransa'nın Istres takımına imza attı.

İngilizler duyurdu: Naby Keita'nın transferi için Galatasaray ve Dortmund devrede

1 yıl sonra 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Salzburg'un yolunu tuttu.

İngilizler duyurdu: Naby Keita'nın transferi için Galatasaray ve Dortmund devrede

Avusturya'da 2 yıl geçiren orta saha oyuncusu, 2016'da 29.75 milyon Euro'ya Leipzig'e imza attı.

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