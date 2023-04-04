İngilizler duyurdu: Naby Keita'nın transferi için Galatasaray ve Dortmund devrede

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılılar rakibini son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.
Derbi haftasında hata yapmayan Cimbom puan farkını açtı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılılar rakibini son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.
Derbi haftasında hata yapmayan Cimbom puan farkını açtı.
2 kulvarda şampiyonluk hedefleyen sarı kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Tek maç eleme sistemiyle oynanan karşılaşmada galip gelen yarı finale yükselecek.
Galatasaray'da diğer yandan gelecek sezon için çalışmalar sürüyor.
Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Avrupa'da mücadele verecek iddialı ekip kurmak isteyen sarı kırmızılılarda gündem yeniden Naby Keita'ya çevrildi.
İngiliz basını yıldız orta saha oyuncusu için flaş bir iddia ortaya attı.
Talksport'un haberine göre, Premier Lig'de beklentilerin altında kalan Liverpool, Naby Keita ile devam etmeme kararı aldı.
Sezon sonu serbest kalacak oyuncu yaptığı açıklamada, "Yeni bir mücadeleyi denemek için birçok seçeneği değerlendiriyorum." ifadelerini kullanmıştı.
G.SARAY'IN RAKİBİ DORTMUND
Gineli orta saha oyuncusuyla Galatasaray ve Borussia Dortmund ilgileniyor.
Bu sezon 13 maçta görev alan Keita, gol ve asist katkısı sağlayamadı.
Yıldız oyuncunun Transfermarkt'a göre 17 milyon euroluk pisaya değeri bulunuyor.
NABY KEITA KİMDİR?
Naby Keita, 10 Şubat 1995'te Gine'nin Conakry kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Horoya'nın altyapısında başladı.
Ocak 2013'te A takıma yükselen Keita, Ağustos'ta ise Fransa'nın Istres takımına imza attı.
1 yıl sonra 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Salzburg'un yolunu tuttu.
Avusturya'da 2 yıl geçiren orta saha oyuncusu, 2016'da 29.75 milyon Euro'ya Leipzig'e imza attı.