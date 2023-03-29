GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyan devinden Sacha Boey bombası!

Performansıyla göz dolduran Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey Avrupa devlerinin gözdesi konumuna geldi.
Performansıyla göz dolduran Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey Avrupa devlerinin gözdesi konumuna geldi.
Sarı-kırmızılıların 2021 yılında Rennes'den 1.15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı genç oyuncu, yükselen grafiğiyle dikkat çekiyor.
Kalitesini gösteren Sacha Boey, bu sezon da teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlamasında önemli bir yer teşkil ediyor.
Yıldız oyuncuya özellikle ara transfer döneminde Fransa'dan teklifler gelmişti. Sezon sonuna kadar Boey'den yararlanmak isteyen sarı-kırmızılılar, o dönem teklifleri geri çevirdi.
Avrupa'dan talipleri artan Sacha Boey'in gelecek sezon Galatasaray'da kalması gittikçe zorlaşıyor.
İtalya'dan Tuttomercato'da yer alan habere göre, Milan'ın Boey'u yakından takip ettiği aktarıldı.
Çizme ekibinin Barcelona'dan kiraladığı Dest'in bonservisini almayı düşünmediği için alternatifler üzerine yoğunlaştığı kaydedildi.
Milan'da öne çıkan ismin ise Galatasaray forması giyen Sacha Boey olduğu belirtildi.
22 yaşındaki oyuncuyu büyük bir ilgiyle takip eden Milan, yaz aylarında transferi bitirmek için uğraş verecek.
Bu sezon Galatasaray'da 23 resmi karşılaşmada forma giyen Sacha Boey, 2 asistlik performans sergiledi.
Başarılı oyuncunun sarı-kırmızılı takımdaki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Sacha Boey'in güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.