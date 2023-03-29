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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyan devinden Sacha Boey bombası!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey'in talipleri artıyor. Bir süredir İngiliz devi Arsenal'ın listesinde bulunan genç oyuncu için flaş bir takım daha devreye girdi. Peki Sacha Boey takımdan ayrılacak mı? İşte flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 18:47 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 18:47
BURAK ŞENTÜRK
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyan devinden Sacha Boey bombası!

Performansıyla göz dolduran Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey Avrupa devlerinin gözdesi konumuna geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyan devinden Sacha Boey bombası!

Sarı-kırmızılıların 2021 yılında Rennes'den 1.15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı genç oyuncu, yükselen grafiğiyle dikkat çekiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyan devinden Sacha Boey bombası!

Kalitesini gösteren Sacha Boey, bu sezon da teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlamasında önemli bir yer teşkil ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyan devinden Sacha Boey bombası!

Yıldız oyuncuya özellikle ara transfer döneminde Fransa'dan teklifler gelmişti. Sezon sonuna kadar Boey'den yararlanmak isteyen sarı-kırmızılılar, o dönem teklifleri geri çevirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyan devinden Sacha Boey bombası!

Avrupa'dan talipleri artan Sacha Boey'in gelecek sezon Galatasaray'da kalması gittikçe zorlaşıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyan devinden Sacha Boey bombası!

Bir süredir İngiliz devi Arsenal'ın radarında olan Boey'e bir talip daha çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyan devinden Sacha Boey bombası!

İtalya'dan Tuttomercato'da yer alan habere göre, Milan'ın Boey'u yakından takip ettiği aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyan devinden Sacha Boey bombası!

Çizme ekibinin Barcelona'dan kiraladığı Dest'in bonservisini almayı düşünmediği için alternatifler üzerine yoğunlaştığı kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyan devinden Sacha Boey bombası!

Milan'da öne çıkan ismin ise Galatasaray forması giyen Sacha Boey olduğu belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyan devinden Sacha Boey bombası!

22 yaşındaki oyuncuyu büyük bir ilgiyle takip eden Milan, yaz aylarında transferi bitirmek için uğraş verecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyan devinden Sacha Boey bombası!

Bu sezon Galatasaray'da 23 resmi karşılaşmada forma giyen Sacha Boey, 2 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İtalyan devinden Sacha Boey bombası!

Başarılı oyuncunun sarı-kırmızılı takımdaki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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