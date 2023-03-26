'Karabadı' göndermesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün yapılan kulübün mali genel kurulunda çarpıcı açıklamalara imza attı. Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesi'ni eleştirirken kendisini canlı yayına davet eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da gönderme yaptı. Saha dışına çekilmeye çalışıldıklarını kaydeden Başkanı Özbek, "Galatasaray'ın gücünü hafife aldıkları için şimdi çaresizce bizi saha dışına çekmeye, rekabeti aşağı indirmeye çalışıyorlar. Geçmişi 100 yıllara dayanan camiaların başında olan insanlarız. Bize emanet edilen bu koltukların hem sorumluluğu hem de ağırlığı var. Küçük ayak oyunlarına, içinde kabadayılık geçen numaralara da gelmem" dedi.

DOĞRULARDAN KORKMAYIN

Dursun Özbek, PFDK'nın kendisine verdiği hak mahrumiyeti ve para cezasına değinerek, şunları kaydetti: "Sadece eleştiri içeren bir açıklama nedeniyle TFF bana 21 gün hak mahrumiyeti ve para cezası verdi. Onlara tavsiyem şu; bizim doğruları söylememizden korkmayın. Türk futbolunda herkes için adaleti, doğruları söyleyerek getireceğiz. Bu bizim andımızdır. Bu haksızlığı ve hukuksuzluğu çeşitlendirerek yapmaya devam ediyorlar. Çok doluyum, çok şey söylemek istiyorum ama milli maç nedeniyle şimdilik sessiz kalacağım. Ancak PFDK'nın verdiği veya veremediği cezalarla ilgili kısa zamanda konuşacağım."

OKAN HOCAYA GÜVENİMİZ TAM

Başkan Özbek, mayıs ayında şampiyonluğa ulaşmak istediklerini ifade ederek, "Okan hocamıza, ekibine ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Galatasaray'ı tanıyan herkes çok iyi bilir, mayıs ayları bizimdir. Bir an bile konsantrasyonumuzu kaybetmeden Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğa yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

TRANSFERE 43 MİLYON HARCADIK

Başkan Dursun Özbek, geçmiş dönemlere yakın bir maliyetle takım kurduklarını söyledi. Özbek, "Yaz transfer döneminde 43 milyon euro bonservis bedeli harcayarak bir takım kurduk. Bu, 4-5 yıl vadede ödenecek. Ayrıca yaklaşık 15 milyon euro'luk da oyuncu sattık. Yani bu dönemde 28 milyon euro bonservis ücreti vermek suretiyle yepyeni bir takım kurduk. Avrupa'da mücadele etmek üzere seçilmiş çok önemli bir takım oluşturduk" diye konuştu.

BORÇ 4.6 MİLYAR TL

Mali genel kurulda, Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının borcu açıklandı. Yapılan sunumlarda; kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2022 itibariyle bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 4 milyar 633 milyon 239 bin 861 lira olduğu belirtildi. Kulüp ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılı konsolide faaliyet zararının 1 milyar 14 milyon 80 bin 724 TL olduğu aktarıldı.

OY BİRLİĞİYLE İBRA EDİLDİLER

Galatasaray'ın dün gerçekleştirilen mali genel kurulunda, 1 Ocak-14 Haziran 2022 tarihlerindeki eski başkan Burak Elmas ile 15 Haziran-31 Aralık 2022 tarihlerindeki mevcut başkan Dursun Özbek yönetimlerinin faaliyetleri oylandı. Eşref Hamamcıoğlu'nun önerisiyle iki dönemdeki yönetimlerin oylaması birlikte yapıldı. Oylama sonucunda, Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimlerinin faaliyetleri mali ve idari yönden oy birliğiyle ibra edildi.