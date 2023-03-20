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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz yıldız! Mertens'in eski takım arkadaşı geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, transfer çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Cimbom'un yeni hedefinin, Dries Mertens'in eski takım arkadaşı olduğu iddia edildi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 10:17
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz yıldız! Mertens'in eski takım arkadaşı geliyor

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz yıldız! Mertens'in eski takım arkadaşı geliyor

Sarı kırmızılılar, bir yandan şampiyonluğa odaklanırken diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz yıldız! Mertens'in eski takım arkadaşı geliyor

Cimbom'da sezon sonunda flaş isimler kadroya katılabilir.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz yıldız! Mertens'in eski takım arkadaşı geliyor

Galatasaray'da Erden Timur tarafından fırsat transferi planlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz yıldız! Mertens'in eski takım arkadaşı geliyor

Bu futbolculardan ilki belli oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz yıldız! Mertens'in eski takım arkadaşı geliyor

Dries Mertens'in eski takım arkadaşı Lorenzo Insigne'yi gündemine alan Timur, oyuncunun mutsuz olmasını ve menajerler tarafından önerilmesini değerlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz yıldız! Mertens'in eski takım arkadaşı geliyor

31 yaşındaki İtalyan yıldız, Napoli ile maaş konusunda anlaşamamış ve beklenenden daha erken şekilde MLS'in yolunu tutmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz yıldız! Mertens'in eski takım arkadaşı geliyor

Oradaki sürecinden memnun olmayan Insigne, menajerine yeni bir çözüm bulması gerektiğini iletince, İtalyan oyuncu Türkiye'ye önerildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz yıldız! Mertens'in eski takım arkadaşı geliyor

Akşam'ın haberine göre, sakatlığı sebebi ile şu anda forma giyemeyen ve iyileşince de tekrar Avrupa atmosferini özümsemek isteyen Lorenzo'ya, Erden Timur tarafından makul bir sözleşme ve Şampiyonlar Ligi vaadi sunulacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz yıldız! Mertens'in eski takım arkadaşı geliyor

DRIES MERTENS FAKTÖRÜ

Hollandalı Mertens'in oldukça mutlu olduğu Galatasaray, Lorenzo açısından da olumlu yaklaşılan seçeneklerden bir tanesi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz yıldız! Mertens'in eski takım arkadaşı geliyor

Eski arkadaşı aracılığı ile sürece iyimser bakan İtalyan futbolcu, önümüzdeki yaz İstanbul'a gelebilir.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz yıldız! Mertens'in eski takım arkadaşı geliyor

KİRALAMA FORMÜLÜ

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan ve uzun soluklu bir sözleşmesi bulunan Lorenzo için ilk olarak kiralama seçeneği düşünülüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz yıldız! Mertens'in eski takım arkadaşı geliyor

Ayrıca makul bir bonservis miktarı ile satın alma opsiyonunu da sözleşmeye ekletmek isteyen yönetim, İtalyan oyuncunun performansına göre nihai kararını verecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz yıldız! Mertens'in eski takım arkadaşı geliyor

AVRUPA MESELESİ

Önümüzdeki sezon nitelikli bir kadro derinliğine sahip olacak, iddialı bir takım hedefi ile yola çıkan Erden Timur, Lorenzo Insigne'yi bu anlamda çok doğru bir hamle olarak görüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz yıldız! Mertens'in eski takım arkadaşı geliyor

Ayrıca Avrupa'da başarıların tasarlandığı kritik süreçte, Lorenzo Insigne sadece başlangıç da olabilir.

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