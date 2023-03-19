MHK Başkanı Lale Orta: İletişim kurduk

MHK Başkanı Orta, Kasımpaşa karşılaşmasında özet görüntülerinin değiştirilmesiyle ilgili açıklama yaparken yayıncı kuruluş ile iletişim kurduğunu kabul etti. Yazılı bir açıklama yapan Orta, "Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı müsabaka özet görüntülerine pozisyon ekletilmek istendiği, maçlar sırasında VAR Merkezi'ne girildiği belirtilen iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur" dedi.



BİLGİLENDİRME İÇİN

Ancak temas kurduğunu da gizlemedi: Pozisyonu farklı açıdan ve daha net şekilde değerlendirme imkanı sağlayan yayıncı kuruluşa ait görüntü hakkında beIN Sports yetkilileri ile iletişim kurulmuştur ve söz konusu pozisyon ile ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Görüntü beIN Sports'a aittir. Görüntülerin sızdırıldığına yönelik iddialar yıpratmaya yöneliktir.



BU BIR İTİRAFTIR

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Ural Aküzüm, Lale Orta'nın açıklamasını tepki gösterdi. Aküzüm, "Yayıncı kuruluşla görüşüp zımnen müdahale ettiğinizi beyan etmişsiniz. Kusura bakmayın ama bu bir İTİRAFTIR" diye konuştu.



İSTİFA ÇAĞRISI

ultrAslan, MHK Başkanı Lale Orta'yı yaptığı açıklamanın ardından istifaya çağırdı. "Skandallar ortada" etiketi ile "Bugünden tezi yok, Lale Orta, ekibi ve kendisinin MHK başkanı olmasında TFF içinde dahli olan herkes istifa etmelidir" denildi.