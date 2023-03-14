Haberler Galatasaray Patrick van Aanholt Galatasaray'dan ayrılık sebebini açıkladı

Patrick van Aanholt Galatasaray'dan ayrılık sebebini açıkladı

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan PSV Eindhoven kulübüne kiralanan Patrick van Aanholt, Hollanda basınına ayrılık süreciyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 15:17
Patrick van Aanholt Galatasaray'dan ayrılık sebebini açıkladı

Galatasaray'ın devre arasında PSV Eindhoven'a kiraladığı Patrick van Aanholt, Hollanda basınına konuştu.

Tecrübeli futbolcu, "Kötü bir dönemde geldim. Bu sezonun ilk yarısnıda neredeyse hiç şans bulamadım. PSV'de kendime geldim. Galatasaray'da 3 yerli kuralı yüzünden bir oynadım, bir oynamadım. Coşkumu kaybettim. Teknik adam, her defasında bunun Türkiye'de geçerli bir kural olduğunu söyledi. Bu yüzden hep bir Türk sol bek seçti. İyi ve sıkı çalışıyordum ama bunun karşılığında oynayamadığınızda canınız sıkılıyor. Galatasaray'la sözleşmemin geri kalanını PSV ile imzaladım. Artık sadece PSV oyuncusuyum" dedi.

PSV Teknik Direktörü Ruud van Nistelrooy da, oyuncusundan övgüyle bahsetti ve "O harika. Herkes onun ne kadar iyi olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.

Aanholt, Galatasaray'a 2021 yazında Crystal Palace'tan gelmişti. Hollandalı oyuncu, sarı-kırmızılı takımda toplam 62 maça çıkmış ve 3 gol, 5 asistlik performans ortaya koymuştu.

DİĞER
Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Anadolu Efes Real Madrid basket maçı canlı yayın hangi kanalda?
Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten boşanıyor mu işte ilk açıklama! 7. evliliğini yapan Seda Sayan canlı yayında açıkladı "Olsun..."
Bomba transfer iddiası! F.Bahçe ve G.Saray aynı ismin peşinde
Devleri peşine taktı! Sacha Boey'a 2 talip birden
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan depremzedeler yararına özel maç
Karabağ - Galatasaray maçı saat kaçta?
Ezan okunurken oruç açılır mı Diyanet?
Ezan okunurken su içmek günah mı Diyanet?
Evde Bakım Maaşı sorgulama ve yatan iller listesi (Mart 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes - Real Madrid maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Real Madrid maçı saat kaçta? 15:18
Van Aanholt'tan ayrılık açıklaması! Van Aanholt'tan ayrılık açıklaması! 15:17
Bursaspor'un cezası düşürüldü Bursaspor'un cezası düşürüldü 14:51
Fenerbahçe Sevilla'ya hazırlanıyor Fenerbahçe Sevilla'ya hazırlanıyor 14:24
En az gol atan takım Altınordu En az gol atan takım Altınordu 14:05
G.Saray'dan depremzedeler yararına özel maç G.Saray'dan depremzedeler yararına özel maç 13:46
Daha Eski
Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin istifa etti Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin istifa etti 13:23
Karabağ - Galatasaray maçı saat kaçta? Karabağ - Galatasaray maçı saat kaçta? 13:21
Bomba transfer iddiası! F.Bahçe ve G.Saray aynı ismin peşinde Bomba transfer iddiası! F.Bahçe ve G.Saray aynı ismin peşinde 13:20
İngiliz gazeteciden Firmino itirafı! G.Saray... İngiliz gazeteciden Firmino itirafı! G.Saray... 12:41
İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları! İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları! 12:28
F.Bahçe - Sevilla maçının hakemi açıklandı! F.Bahçe - Sevilla maçının hakemi açıklandı! 12:12