Patrick van Aanholt Galatasaray'dan ayrılık sebebini açıkladı

Galatasaray'ın devre arasında PSV Eindhoven'a kiraladığı Patrick van Aanholt, Hollanda basınına konuştu.

Tecrübeli futbolcu, "Kötü bir dönemde geldim. Bu sezonun ilk yarısnıda neredeyse hiç şans bulamadım. PSV'de kendime geldim. Galatasaray'da 3 yerli kuralı yüzünden bir oynadım, bir oynamadım. Coşkumu kaybettim. Teknik adam, her defasında bunun Türkiye'de geçerli bir kural olduğunu söyledi. Bu yüzden hep bir Türk sol bek seçti. İyi ve sıkı çalışıyordum ama bunun karşılığında oynayamadığınızda canınız sıkılıyor. Galatasaray'la sözleşmemin geri kalanını PSV ile imzaladım. Artık sadece PSV oyuncusuyum" dedi.

PSV Teknik Direktörü Ruud van Nistelrooy da, oyuncusundan övgüyle bahsetti ve "O harika. Herkes onun ne kadar iyi olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.

Aanholt, Galatasaray'a 2021 yazında Crystal Palace'tan gelmişti. Hollandalı oyuncu, sarı-kırmızılı takımda toplam 62 maça çıkmış ve 3 gol, 5 asistlik performans ortaya koymuştu.