Rekoları parçaladı

Deprem felaketi nedeniyle lige verilen ara sonrası Galatasaray ilk maçını Gaziantepspor ile oynayacaktı. Güneydoğu ekibi, Süper Lig'den çekildiği için TFF tarafından Cimbom'un hanesine 3 puan yazılmıştı. Bu maçla birlikte Aslan art arda 13. karşılaşmasını kazanmış ve Beşiktaş'ın rekorunu egale etmişti. Okan Buruk ve öğrencileri dün Kasımpaşa karşısına rekorun tek sahibi olmak için çıktı. Maç beklenildiğinden zor geçti.



ZANİOLO'DAN SÜPER DOKUNUŞ

İkinci yarıda oyuna dahil olan Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda akıl dolu bir vuruş yaptı. İtalyan aygırının golüyle Aslan, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Galibiyet serisini 14 maça çıkararak Beşiktaş'ın rekorunu tarihe gömdü. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu büyük başarıya imza atan Okan Buruk ve öğrencilerini alkışlarla kutladı.



BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Cimbom'un hocası Okan Buruk, Kasımpaşa maçında 3 değişikliğe gitti. Trabzonspor karşılaşmasında görev yapan Dries Mertens sakatlığı sebebiyle yoktu. Leo Dubois ve Barış Alper Yılmaz da yedeğe çekildi. Sol bekte Sam Adekugbe oynadı. Mertens'in yerinde Juan Mata görev yaptı. Barış Alper Yılmaz'ın yerine ise Yunus Akgün oynadı. Buruk, 90 dakika oynayan Adekugbe'yi tebrik etti.



YUNUS AKGÜN 13 MAÇ SONRA

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, hazırlık maçlarının yıldızı Yunus Akgün'ü 11'e koyarak ödüllendirdi. 22 yaşındaki hücum oyuncusu son alarak 15 Ekim 2022'de Kayserispor maçında 11'deydi. 13 hafta sonra yeniden ana kadroda yer aldı.