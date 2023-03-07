GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sarı-kırmızılılarda Milot Rashica ısrarı!

Sezon başında Norwich City'den kiralanan Milot Rashica başarılı performansıyla dikkatleri üzerine topladı.
Galatasaray, bonservisi almak için İngiliz ekibiyle temaslarını sürdürüyor.
Rashica, kariyerinin büyük bölümünde sol kanatta oynadı.
Sezon başında Norwich City'den kiralanan Milot Rashica başarılı performansıyla dikkatleri üzerine topladı.
Galatasaray, bonservisi almak için İngiliz ekibiyle temaslarını sürdürüyor.
Rashica, kariyerinin büyük bölümünde sol kanatta oynadı.
Ancak bu sezon Okan Buruk tarafından bu sezon ağırlıklı olarak sağ kanatta oynatıldı.
Oynadığı maçlardaki etkili perfomansıyla verilen süreyi iyi kullandı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 18 maça çıkan Kosovalı oyuncu bu maçların 13'üne 11'de başladı ve 2 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.
Milot Rashica'nın güncel piyasa değeri 7 milyon euro.
Oyuncunun Norwich City ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Rashica, 2021 yılında Alman ekibi Werder Bremen'den Norwich City'e 11 milyon euroya transer edilmişti.
Kosovalı oyuncu İngiliz ekibiyle toplam 39 maça çıktı ve bu maçlarda 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Sarı-kırmızıların Rashica için 4.5 milyon euro önerdiği öne sürüldü.
Galatasaraylı yöneticler, Norwich ile sezon sonuna kadar görüşmeye devam edecek.
26 yaşındaki oyuncu her iki kanatta da oynayabiliyor.
Rashica, Zaniolo'nun da gelmesiyle birlikte hem Kerem'le hem de onunla ciddi bir forma rekabetine girecek.
Kerem'in de son derece formda olması forma rekabeti konusunda onun adına işi biraz zorlaştırıyor.
İngiltere Championship'te yer alan kulübü Norwich'in play-off ısrarı sürüyor.
35 maçta topladığı 55 puanla 6. sırada bulunuyor.
Premier Lig'e tekrar çıkmaları halinde Milot Rashica'yı takımda tutmak istedikleri biliniyor.