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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sarı-kırmızılılarda Milot Rashica ısrarı!

Sezon başında Norwich City'den kiralanan Milot Rashica başarılı performansıyla dikkatleri üzerine topladı. Kosovalı oyuncu hızı ve tekniğiyle birçok maçta öne çıktı ve genel anlamda iyi bir performans gösterdi. Bu performansı da Galatasaray yönetimini harekete geçirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 16:20
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sarı-kırmızılılarda Milot Rashica ısrarı!

Sezon başında Norwich City'den kiralanan Milot Rashica başarılı performansıyla dikkatleri üzerine topladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sarı-kırmızılılarda Milot Rashica ısrarı!

Galatasaray, bonservisi almak için İngiliz ekibiyle temaslarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sarı-kırmızılılarda Milot Rashica ısrarı!

Rashica, kariyerinin büyük bölümünde sol kanatta oynadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sarı-kırmızılılarda Milot Rashica ısrarı!

Ancak bu sezon Okan Buruk tarafından bu sezon ağırlıklı olarak sağ kanatta oynatıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sarı-kırmızılılarda Milot Rashica ısrarı!

Oynadığı maçlardaki etkili perfomansıyla verilen süreyi iyi kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sarı-kırmızılılarda Milot Rashica ısrarı!

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 18 maça çıkan Kosovalı oyuncu bu maçların 13'üne 11'de başladı ve 2 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sarı-kırmızılılarda Milot Rashica ısrarı!

Milot Rashica'nın güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sarı-kırmızılılarda Milot Rashica ısrarı!

Oyuncunun Norwich City ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sarı-kırmızılılarda Milot Rashica ısrarı!

Rashica, 2021 yılında Alman ekibi Werder Bremen'den Norwich City'e 11 milyon euroya transer edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sarı-kırmızılılarda Milot Rashica ısrarı!

Kosovalı oyuncu İngiliz ekibiyle toplam 39 maça çıktı ve bu maçlarda 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sarı-kırmızılılarda Milot Rashica ısrarı!

Sarı-kırmızıların Rashica için 4.5 milyon euro önerdiği öne sürüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sarı-kırmızılılarda Milot Rashica ısrarı!

Galatasaraylı yöneticler, Norwich ile sezon sonuna kadar görüşmeye devam edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sarı-kırmızılılarda Milot Rashica ısrarı!

26 yaşındaki oyuncu her iki kanatta da oynayabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sarı-kırmızılılarda Milot Rashica ısrarı!

Rashica, Zaniolo'nun da gelmesiyle birlikte hem Kerem'le hem de onunla ciddi bir forma rekabetine girecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sarı-kırmızılılarda Milot Rashica ısrarı!

Kerem'in de son derece formda olması forma rekabeti konusunda onun adına işi biraz zorlaştırıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sarı-kırmızılılarda Milot Rashica ısrarı!

İngiltere Championship'te yer alan kulübü Norwich'in play-off ısrarı sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sarı-kırmızılılarda Milot Rashica ısrarı!

35 maçta topladığı 55 puanla 6. sırada bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Sarı-kırmızılılarda Milot Rashica ısrarı!

Premier Lig'e tekrar çıkmaları halinde Milot Rashica'yı takımda tutmak istedikleri biliniyor.

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