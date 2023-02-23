TRANSFER HABERİ: Bournemouth'a Zaniolo tarifesi! İtalyan kaleci Galatasaray'a

Fernando Muslera'ya alternatif arayan Galatasaray'da kaleci arayışları hız kazandı.
Fernando Muslera'ya alternatif arayan Galatasaray'da kaleci arayışları hız kazandı.
Sarı-kırmızılılarda öncelik yerliye verilmişti ancak transferde istenen sonuç çıkmadı.
Devre arasında Günay Güvenç ve Erce Kardeşler için nabız yoklayan Aslan, beklediği geri dönüşü alamadı.
Teknik direktör Okan Buruk'un isteklerine göre hareket eden yönetim, listedeki isimlerle temaslarını sıklaştırdı.
Bir süredir girişimlerde bulunan Cimbom, aradığı ismi İtalya'da buldu.
Çizme basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Hellas Verona forması giyen Lorenzo Montipo ile ilgileniyor.
Montipo bu sezon İtalya Serie A'da ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.
Yaptığı kurtarışlarla göz dolduran Montipo, birçok kulübü de peşine taktı.
Bu takımlardan biri de İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth. Ada temsilcisi, Montipo için gözlemci yolladı.
Zaniolo'yu Bournemouth'un elinden kapan Galatasaray yönetimi, Montipo için de teklif hazırlığında.
İTALYA DIŞINA ÇIKMADI!
Galatasaray'ın kaleci adayları arasında yer alan Lorenzo Montipo, kariyerinde İtalya dışında bir ülkede forma giymedi.
1.91 boyundaki Montipo, Novara, Siena, Carpi, Benevento gibi takımlarda görev yaptı.
Bu sezon 23 maçta Verona kalesini koruyan Montipo, 34 gol yedi. 3 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.
27 yaşındaki file bekçisinin İtalyan ekibindeki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
İtalyan eldiven, ülkesinin alt yaş katerogilerinde 9 müsabakada sahaya çıktı.