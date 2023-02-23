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TRANSFER HABERİ: Bournemouth'a Zaniolo tarifesi! İtalyan kaleci Galatasaray'a

Son dakika spor haberi: Galatasaray yerli kaleci transferinde istediği sonucu elde edemeyince rotayı İtalya'ya kırdı. Verona'da gösterdiği performansla dikkat çeken Lorenzo Montipo listeye dahil edildi. 27 yaşındaki file bekçisi için İngiltere Premier Lig ekibi Benevento da devrede. İşte transferde son durum... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 13:33
BURAK ŞENTÜRK
Bournemouth'a Zaniolo tarifesi! İtalyan kaleci Galatasaray'a

Fernando Muslera'ya alternatif arayan Galatasaray'da kaleci arayışları hız kazandı.

Bournemouth'a Zaniolo tarifesi! İtalyan kaleci Galatasaray'a

Sarı-kırmızılılarda öncelik yerliye verilmişti ancak transferde istenen sonuç çıkmadı.

Bournemouth'a Zaniolo tarifesi! İtalyan kaleci Galatasaray'a

Devre arasında Günay Güvenç ve Erce Kardeşler için nabız yoklayan Aslan, beklediği geri dönüşü alamadı.

Bournemouth'a Zaniolo tarifesi! İtalyan kaleci Galatasaray'a

Teknik direktör Okan Buruk'un isteklerine göre hareket eden yönetim, listedeki isimlerle temaslarını sıklaştırdı.

Bournemouth'a Zaniolo tarifesi! İtalyan kaleci Galatasaray'a

Bir süredir girişimlerde bulunan Cimbom, aradığı ismi İtalya'da buldu.

Bournemouth'a Zaniolo tarifesi! İtalyan kaleci Galatasaray'a

Çizme basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Hellas Verona forması giyen Lorenzo Montipo ile ilgileniyor.

Bournemouth'a Zaniolo tarifesi! İtalyan kaleci Galatasaray'a

Montipo bu sezon İtalya Serie A'da ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.

Bournemouth'a Zaniolo tarifesi! İtalyan kaleci Galatasaray'a

Yaptığı kurtarışlarla göz dolduran Montipo, birçok kulübü de peşine taktı.

Bournemouth'a Zaniolo tarifesi! İtalyan kaleci Galatasaray'a

Bu takımlardan biri de İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth. Ada temsilcisi, Montipo için gözlemci yolladı.

Bournemouth'a Zaniolo tarifesi! İtalyan kaleci Galatasaray'a

Zaniolo'yu Bournemouth'un elinden kapan Galatasaray yönetimi, Montipo için de teklif hazırlığında.

Bournemouth'a Zaniolo tarifesi! İtalyan kaleci Galatasaray'a

İTALYA DIŞINA ÇIKMADI!
Galatasaray'ın kaleci adayları arasında yer alan Lorenzo Montipo, kariyerinde İtalya dışında bir ülkede forma giymedi.

Bournemouth'a Zaniolo tarifesi! İtalyan kaleci Galatasaray'a

1.91 boyundaki Montipo, Novara, Siena, Carpi, Benevento gibi takımlarda görev yaptı.

Bournemouth'a Zaniolo tarifesi! İtalyan kaleci Galatasaray'a

Bu sezon 23 maçta Verona kalesini koruyan Montipo, 34 gol yedi. 3 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

Bournemouth'a Zaniolo tarifesi! İtalyan kaleci Galatasaray'a

27 yaşındaki file bekçisinin İtalyan ekibindeki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Bournemouth'a Zaniolo tarifesi! İtalyan kaleci Galatasaray'a

İtalyan eldiven, ülkesinin alt yaş katerogilerinde 9 müsabakada sahaya çıktı.

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