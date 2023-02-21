Arsen Zakharyan açıkladı! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Arsen Zakharyan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Arsen Zakharyan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, bir süredir Dinamo Moskova'da forma giyen genç oyuncu ile ilgileniyor.
Zakharyan için ısrarcı olan yönetim, Rus ekibine teklifini iletti.
Galatasaraylı kurmaylar, 12 milyon euro'luk bir bonservis bedeliyle Dinamo Moskova'nın kapısını çaldı.
19 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada transfer kararını duyurdu.
"GALATASARAY'A GİTMEYECEĞİM"
Adı Chelsea ile de anılan Arsen Zakharyan, Rus basınından Championat'a yaptığı açıklamada "Kariyerime Galatasaray'da devam etme seçeneğini kişisel nedenlerden dolayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
BABASI NORAYR ZAKHARYAN: HER ŞEY SÖYLENTİ
Norayr Zakharyan daha sonra şunları söyledi: "Oğlumun Galatasaray'a transferi ile ilgili her şey sahte.
Arsen zaten Türkiye'ye taşınmak istemediğini kendisi söyledi.
Nedeni ne? Oğlum ve ben Avrupa'da oynamak istiyoruz. Ve şu anda Arsen'de dolaşan tüm haberler başka bir söylentiden ibaret."
KARDEŞİ DAVID ZAKHARYAN: YÜZDE BİN YALAN!
Öte yandan Arsen Zakharyan'ın kardeşi David Zakharyan ise "Yalnızca bir cümle söyleyebilirim; bu yüzde bin yalan!" açıklamasını yaptı.
Bu arada Dinamo Moskova Kulübü, Arsen Zakharyan'ın antrenman görüntülerini paylaşarak "Arsen Zakharyan burada ve bizimle" mesajı verildi.
On numara mevkisinde oynayan Zakharyan, orta sahanın sağ ve solunda da görev yapabiliyor.
Dinamo Moskova ile bu sezon 22 karşılaşmada görev alan genç oyuncu 3 gol ve 6 asistlik katkı verdi.
Rus ekibindeki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.