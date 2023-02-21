Haberler Galatasaray Arsen Zakharyan açıkladı! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Arsen Zakharyan açıkladı! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Son dakika spor haberi: Transfer operasyonunu sürdüren Galatasaray, Dinamo Moskova'da forma giyen Arsen Zakharyan'ı gündemine almıştı. Genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, Rus ekibine 14 milyon euro'luk teklif yaptı. Transferiyle ilgili konuşan 19 yaşındaki futbolcu, Galatasaray iddiaları hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 14:54 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 15:12
Arsen Zakharyan açıkladı! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Galatasaraylı kurmaylar, 12 milyon euro'luk bir bonservis bedeliyle Dinamo Moskova'nın kapısını çaldı.

Arsen Zakharyan açıkladı! Galatasaray'a transfer olacak mı?

19 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada transfer kararını duyurdu.

Arsen Zakharyan açıkladı! Galatasaray'a transfer olacak mı?

"GALATASARAY'A GİTMEYECEĞİM"
Adı Chelsea ile de anılan Arsen Zakharyan, Rus basınından Championat'a yaptığı açıklamada "Kariyerime Galatasaray'da devam etme seçeneğini kişisel nedenlerden dolayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Arsen Zakharyan açıkladı! Galatasaray'a transfer olacak mı?

BABASI NORAYR ZAKHARYAN: HER ŞEY SÖYLENTİ
Norayr Zakharyan daha sonra şunları söyledi: "Oğlumun Galatasaray'a transferi ile ilgili her şey sahte.

Arsen Zakharyan açıkladı! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Arsen zaten Türkiye'ye taşınmak istemediğini kendisi söyledi.

Arsen Zakharyan açıkladı! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Nedeni ne? Oğlum ve ben Avrupa'da oynamak istiyoruz. Ve şu anda Arsen'de dolaşan tüm haberler başka bir söylentiden ibaret."

Arsen Zakharyan açıkladı! Galatasaray'a transfer olacak mı?

KARDEŞİ DAVID ZAKHARYAN: YÜZDE BİN YALAN!
Öte yandan Arsen Zakharyan'ın kardeşi David Zakharyan ise "Yalnızca bir cümle söyleyebilirim; bu yüzde bin yalan!" açıklamasını yaptı.

Arsen Zakharyan açıkladı! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Bu arada Dinamo Moskova Kulübü, Arsen Zakharyan'ın antrenman görüntülerini paylaşarak "Arsen Zakharyan burada ve bizimle" mesajı verildi.

Arsen Zakharyan açıkladı! Galatasaray'a transfer olacak mı?

On numara mevkisinde oynayan Zakharyan, orta sahanın sağ ve solunda da görev yapabiliyor.

Arsen Zakharyan açıkladı! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Dinamo Moskova ile bu sezon 22 karşılaşmada görev alan genç oyuncu 3 gol ve 6 asistlik katkı verdi.

Arsen Zakharyan açıkladı! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Rus ekibindeki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Arsen Zakharyan açıkladı! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

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