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GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'dan takım arkadaşlarına övgü! "Dünya çapındayız"

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’ın başarılı ismi Leo Dubois, “Avrupa’nın büyük kulüplerinden gelen oyuncularımız var. Bu projenin içinde olduğum için mutluyum” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 09:14
GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'dan takım arkadaşlarına övgü! "Dünya çapındayız"

Galatasaray'ın sezon başındaki transferleri yer alan ve ne zaman ihtiyaç olsa çıkıp görevini başarıyla yapan Leo Dubois, sarı-kırmızılı takımın teklifini ikiletmeden kabul ettiğini söyledi.

"GALATASARAY'IN BANA İLGİSİNİ DUYAR DUYMAZ, HEMEN GELMEK İSTEDİM"

Fransız yıldız, takım arkadaşlarıyla ilgili, "Dünya klasmanında bir kadromuz var. Avrupa'nın büyük kulüplerinden gelen oyuncularımız var. Ben de bu projenin içerisinde olmaktan çok mutluyum. Kupa kazanmak için geldim ve iyi bir şekilde ilerliyoruz" diye konuştu. İlk kez Fransa dışında görev yaptığını sözlerine ekleyen Leo şöyle konuştu:

Bu benim için özel bir macera oldu, sanki özel bir film gibi. Aradığım bir şeydi. 28 yaşıma geldim. Fransa'da yapacaklarımı tamamladığımı düşündüm. Onun için gayet heyecanlı ve mutluyum.

DUBOIS'DAN İNCİLER

"Hepimizin ortak bir hedefi var; şampiyonluk yolunda ilerlemek ve bu yolda da tutkuyla ilerliyoruz, birlikte oynuyoruz. Okan hocamız birlikte hedefimize ulaşmak için mücadele ediyoruz."

"Sağ ayaklı birisi olarak sağ tarafta oynamayı tercih ederim. Ancak daha önce de sol tarafta oynadım. Bir alışkanlığım var. Benim için çok büyük bir fark yok. Oynadığım zaman hep en iyisini vermeye çalışıyorum."

"Şampiyon olmak için az gol yemek çok önemli. Ancak bununla da bitmiyor, aynı zamanda hücum hattınızın da iyi olması lazım ve bizim her iki tarafımız da iyi şekilde işliyor. Takım olarak biz iyi oynuyoruz."

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