Karar aşamasındayım!

Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada, "Juventus'ta mutluyum. Kulübün bu dönemde bazı sıkıntıları var. Henüz Juventus veya başka bir kulüple görüşmem olmadı. Düşünme aşamasındayım. İlerde ne olacağını göreceğiz" dedi. Arjantinli yıldız ayrıca, "Bir sonraki Copa America'da oynayabileceğime inanıyorum. Bu yüzden de Avrupa'da oynamaya devam etmem çok önemli" şeklinde konuştu.



HAYAL GİBİYDİ

Katar'da Dünya Kupası'nı kazanmalarıyla ilgili konuşan Di Maria, "Tüm o anları yaşadığıma inanamadım. Sanki her şey hayalmiş gibiydi. Her şey inanılmazdı" dedi.