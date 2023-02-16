Zaniolo isyanı

İtalya'da Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo'yu transfer etmesinin yankıları halen devam ediyor. Genç yıldızın, değerinin altında bir bedelle satıldığı ileri sürülürken Jose Mourinho sert şekilde eleştirildi. La Gazzetta dello Sport, Mourinho'nun oyuncularının değerini düşürdüğünü yazdı. Zaniolo'nun bonservisinin 30 milyon euro olduğunu ancak yıldız ismin 15 milyon euro'ya gittiği vurgulandı. Ayrıca Die Presse, "Mourinho'nun Zaniolo ile yaşadığı gerilimler nedeniyle oyuncu fiyatının çok altında bir bedelle Galatasaray'a satıldı" ifadesini kullandı. Bir sezon önce 60 milyon euro istenen Zaniolo'nun 15 milyon euro gibi düşük bir bedelle Galatasaray'a transfer olduğu ifade edildi.