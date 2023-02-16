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Adekugbe Galatasaray'da

Deprem felaketinin ardından ligden çekilme kararı alan Hatayspor’la her konuda anlaşma sağlandı. Yerli statüsünde sayılacak olan Adekugbe, G.Saray forması giyecek. Satın alma opsiyonu ise 1.2 milyon euro.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Adekugbe Galatasaray'da

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray transferlerine bir yenisini daha ekledi. Sarıkırmızılı ekip, Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'nun ardından Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi de kadrosuna dahil etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10 ilde büyük hasara ve büyük acılara neden olan deprem faciasının ardından Süper Lig'den çekilen takımlardan alınan yabancı futbolcuların oynaması şartıyla kuralı 9+2 olarak güncellemesinin ardından, kulüpler Gaziantep FK ve Hatayspor'daki futbolcularla görüşme sağladı. G.Saray, bu görüşmeler neticesinde 28 yaşındaki sol bek Adekugbe'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

VALERANGA'DAN GELDİ

Galatasaray, futbolcunun yarım sezondaki maaşını ödeyecek. Ayrıca anlaşmaya satın alma opsiyonu koyuldu. Galatasaray sezon sonu isterse, 1.2 milyon Euro ödeyerek, Sam Adekugbe'nin bonservisini de alabilecek. Kanadalı sol bekle Beşiktaş da ilgileniyordu ancak Galatasaray transferi bitiren taraf oldu. Patrick van Aanholt'u gönderen ve yerli rotasyonunda zorlanan sarı-kırmızılı kulüpte, Adekugbe önemli bir sorunu çözmüş olacak. Hatayspor'un 2021 yılının Ağustos ayında Norveç ekibi Valerenga'dan 400 bin euro'ya transfer ettiği Sam Adekugbe, bu sezon Süper Lig'de 18 maçta 1369 dakika görev yaptı.

Kanadalı Sam Adekugbe, 16 Ocak 1995'te dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2013'te Vancouver Whitecaps FC kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Whitecaps FC 2, Brighton & Hove Albion, IFK Göteborg, Valerenga 2, Valerenga ve Hatayspor kulüplerinde oynadı.

KANADA'YI YARDIMA ÇAĞIRDI

Deprem felaketine Hatay'da yakalanan Sam Adekugbe, depremzedelere yardım için büyük çaba harcıyor. Tecrübeli isim yaptığı paylaşımda, "Bu doğal afetin yaşattığı acı ve trajediyi tam anlamıyla tarif edecek kelime yok. Atiba ve ben bağış topluyor ve felaketten etkilenenlere yardım sağlamak için Kanada Kızıl Haç ile birlikte hareket ediyoruz. Kanada Hükümeti 10 milyon dolara kadar olan tüm bağışları karşılayacak. Lütfen hepinizden Türkiye'ye yardım etmenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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