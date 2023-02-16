Mircea Lucescu telefon açtı

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun depremin ardından Galatasaray yönetimini aradığı ifade edildi. Rumen teknik adamın, depremzedelere katkı sağlamak için sarı-kırmızılı takımla bir hazırlık karşılaşması oynamaya hazır olduklarını bildirdi.
DinamoKiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun depremin ardından Galatasaray yönetimini aradığı ifade edildi. Rumen teknik adamın, depremzedelere katkı sağlamak için sarı-kırmızılı takımla bir hazırlık karşılaşması oynamaya hazır olduklarını bildirdi.