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Mircea Lucescu telefon açtı

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun depremin ardından Galatasaray yönetimini aradığı ifade edildi. Rumen teknik adamın, depremzedelere katkı sağlamak için sarı-kırmızılı takımla bir hazırlık karşılaşması oynamaya hazır olduklarını bildirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Mircea Lucescu telefon açtı
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun depremin ardından Galatasaray yönetimini aradığı ifade edildi. Rumen teknik adamın, depremzedelere katkı sağlamak için sarı-kırmızılı takımla bir hazırlık karşılaşması oynamaya hazır olduklarını bildirdi.
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