Di Maria'dan transfer kararı! Galatasaray...

Transferde bombaları üst üste patlatan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok.
Transferde bombaları üst üste patlatan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok.
Devre arasında Nicolo Zaniolo ve Kaan Ayhan'ı kadrosuna katan Cimbom, çalışmaşlarına son sürat devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar son olarak, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'un sol beki Adekugbe ile anlaşmaya vardı.
Kanadalı oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı.
Süper Lig'de lider durumda olan ve sezonu şampiyon tamamlamayı amaçlayan Galatasaray, tüm hamlelerini bu hedef doğrultusunda yapıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hedefteki oyuncularla görüşmeler sağlanıyor.
Hücum alternatiflerini artırmak isteyen Cimbom, Juventus'un Arjantinli yıldızı Angel Di Maria'yı gündemine almıştı.
Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur görüşmelerde başrolü oynadı.
Timur'un büyük uğraş verdiği transfer temasları olumsuz sonuçlandı.
TAKIMDA KALMAK İSTİYOR!
Transferin gözdesi konumunda olan Angel Di Maria, ikna olmadı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Arjantinli yıldız, Juventus'ta kalmak istiyor.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Di Maria, Çizme ekibiyle yeni kontrat için görüşecek.
Taraflar arasında yapılacak görüşmeler, Di Maria'nın geleceği hakkında belirleyici olacak.
Yıldız oyuncu bu sezon Juventus'ta 18 maçta forma giydi.
Bu karşılaşmalarda 3 gol ve 6 asistlik katkı verdi.
Arjantinli oyuncu, ülkesinin milli takımıyla 129 müsabakada sahaya çıktı.
Bu karşılaşmalarda 28 gol kaydetti.
Her iki kanatta da oynayan Di Maria, on numara bölgesinde de görev yapabiliyor.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
Kulüp kariyerinde 695 maçta forma giyen Di Maria, 157 gol ve 250 asistle oynadı.