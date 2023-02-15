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Di Maria'dan transfer kararı! Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Transferde durmak bilmeyen Galatasaray, son olarak Arjantinli dünya yıldızı Angel Di Maria'yı listeye aldı. Sarı-kırmızılılarda başkanvekili Erden Timur, deneyimli oyuncu ile İtalya'da görüşme gerçekleştirdi. Juventus'taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Di Maria, transferle ilgili kararını verdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 18:24
BURAK ŞENTÜRK
Di Maria'dan transfer kararı! Galatasaray...

Transferde bombaları üst üste patlatan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok.

Di Maria'dan transfer kararı! Galatasaray...

Devre arasında Nicolo Zaniolo ve Kaan Ayhan'ı kadrosuna katan Cimbom, çalışmaşlarına son sürat devam ediyor.

Di Maria'dan transfer kararı! Galatasaray...

Sarı-kırmızılılar son olarak, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'un sol beki Adekugbe ile anlaşmaya vardı.

Di Maria'dan transfer kararı! Galatasaray...

Kanadalı oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı.

Di Maria'dan transfer kararı! Galatasaray...

Süper Lig'de lider durumda olan ve sezonu şampiyon tamamlamayı amaçlayan Galatasaray, tüm hamlelerini bu hedef doğrultusunda yapıyor.

Di Maria'dan transfer kararı! Galatasaray...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hedefteki oyuncularla görüşmeler sağlanıyor.

Di Maria'dan transfer kararı! Galatasaray...

Hücum alternatiflerini artırmak isteyen Cimbom, Juventus'un Arjantinli yıldızı Angel Di Maria'yı gündemine almıştı.

Di Maria'dan transfer kararı! Galatasaray...

Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur görüşmelerde başrolü oynadı.

Di Maria'dan transfer kararı! Galatasaray...

Timur'un büyük uğraş verdiği transfer temasları olumsuz sonuçlandı.

Di Maria'dan transfer kararı! Galatasaray...

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR!
Transferin gözdesi konumunda olan Angel Di Maria, ikna olmadı.

Di Maria'dan transfer kararı! Galatasaray...

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Arjantinli yıldız, Juventus'ta kalmak istiyor.

Di Maria'dan transfer kararı! Galatasaray...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Di Maria, Çizme ekibiyle yeni kontrat için görüşecek.

Di Maria'dan transfer kararı! Galatasaray...

Taraflar arasında yapılacak görüşmeler, Di Maria'nın geleceği hakkında belirleyici olacak.

Di Maria'dan transfer kararı! Galatasaray...

Yıldız oyuncu bu sezon Juventus'ta 18 maçta forma giydi.

Di Maria'dan transfer kararı! Galatasaray...

Bu karşılaşmalarda 3 gol ve 6 asistlik katkı verdi.

Di Maria'dan transfer kararı! Galatasaray...

Arjantinli oyuncu, ülkesinin milli takımıyla 129 müsabakada sahaya çıktı.

Di Maria'dan transfer kararı! Galatasaray...

Bu karşılaşmalarda 28 gol kaydetti.

Di Maria'dan transfer kararı! Galatasaray...

Her iki kanatta da oynayan Di Maria, on numara bölgesinde de görev yapabiliyor.

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