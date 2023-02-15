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Menajerinden Galatasaray açıklaması! "Morutan ile konuştum..."

Son dakika spor haberi: Bonservisi Galatasaray'da olan ve İtalya Ligi ekibi Pisa'da kiralık forma giyen Olimpiu Morutan'ın takımdaki geleceği merak ediliyor. Çizme ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken Rumen futbolcunun menajeri Giovanni Becali, oyuncunun son durumu hakkında konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 20:42
Menajerinden Galatasaray açıklaması! "Morutan ile konuştum..."

Rumen basınına konuşan Becali yaptığı açıklamada, "Morutan şimdilik olabildiğince iyi oynamalı, odaklanması gereken tek şey bu.

Menajerinden Galatasaray açıklaması! "Morutan ile konuştum..."

Onunla konuştum, hep de konuşuyorum. Morali gayet yerinde, Pisa'da iyi de oynuyor." dedi.

Menajerinden Galatasaray açıklaması! "Morutan ile konuştum..."

Henüz yeni bir gelişmenin olmadığını söyleyen Becali, "Pisa ile Galatasaray arasında henüz yeni bir gelişme yok.

Menajerinden Galatasaray açıklaması! "Morutan ile konuştum..."

Durumuna haziran ve ya temmuz ayında karar verilecek." ifadelerini kullandı.

Menajerinden Galatasaray açıklaması! "Morutan ile konuştum..."

Morutan, sezon başında 5,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla İtalya 2. Lig elibi Pisa'ya kiralanmıştı.

Menajerinden Galatasaray açıklaması! "Morutan ile konuştum..."

Genç oyuncu, bu sezon İtalyan ekibiyle çıktığı 23 maçta 5 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.

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