Sacha Boey’in peşine düştü

Fransa Milli Takımı'ndan davet bekleyen Sacha Boey, mart ayındaki milli arada davet bekliyor. Ancak Boey için Belçika da harekete geçti. Boey'in büyükannesinin Belçikalı olması nedeniyle, Galatasaraylı yıldıza milli takım çağrısında bulunacaklar. Sarı-kırmızılı takımda formayı tapulayan Boey'in, Belçika ya da Fransa Milli Takımı adına oynaması halinde Sacha Boey'in değerinin daha da artması bekleniyor.

FIRSAT KOLLUYORLAR

Sacha Boey, bu sezon 21 resmi karşılaşmada görev yaparken 2 asist kaydetti. Gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni kazandı. Genç futbolcunun bu performansı sonrası geleceği de büyük merak konusu haline geldi. Zira Sacha Boey'i transfer etmek için birçok kulübün sırada olduğu belirtiliyor.