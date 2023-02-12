Şampiyonlar Ligi hazırlığı

Süper Lig'de maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 9 puan önüne geçen ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da gelecek planları Şampiyonlar Ligi üzerine yapılıyor. Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'nun transferleri bu hedefin ilk adımlarını oluştururken takviyelerin devamı da gelecek. Yönetim bir yandan deprem felaketi için çalışırken kulüp profesyonelleri bir yandan takıma yapılacak takviyeler konusunda hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig'de maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 9 puan önüne geçen ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da gelecek planları Şampiyonlar Ligi üzerine yapılıyor. Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'nun transferleri bu hedefin ilk adımlarını oluştururken takviyelerin devamı da gelecek. Yönetim bir yandan deprem felaketi için çalışırken kulüp profesyonelleri bir yandan takıma yapılacak takviyeler konusunda hazırlıklarını sürdürüyor.