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Şampiyonlar Ligi hazırlığı

Süper Lig'de maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 9 puan önüne geçen ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da gelecek planları Şampiyonlar Ligi üzerine yapılıyor. Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'nun transferleri bu hedefin ilk adımlarını oluştururken takviyelerin devamı da gelecek. Yönetim bir yandan deprem felaketi için çalışırken kulüp profesyonelleri bir yandan takıma yapılacak takviyeler konusunda hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 06:50
Şampiyonlar Ligi hazırlığı
Süper Lig'de maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 9 puan önüne geçen ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da gelecek planları Şampiyonlar Ligi üzerine yapılıyor. Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'nun transferleri bu hedefin ilk adımlarını oluştururken takviyelerin devamı da gelecek. Yönetim bir yandan deprem felaketi için çalışırken kulüp profesyonelleri bir yandan takıma yapılacak takviyeler konusunda hazırlıklarını sürdürüyor.
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