Pope’den krampon

Menajer Bayram Tutumlu geliri depremde zarar görmüş olanlara bağışlamak için UEFA Kupası'nı getiren penaltıyı kullanan Popescu'nun kramponunu satışa çıkardığını duyurdu. Popescu ayrıca yaptığı açıklamada, "Türk milletinin yaşadığı dramı görmek beni çok üzdü" dedi.
MenajerBayram Tutumlu geliri depremde zarar görmüş olanlara bağışlamak için UEFA Kupası'nı getiren penaltıyı kullanan Popescu'nun kramponunu satışa çıkardığını duyurdu. Popescu ayrıca yaptığı açıklamada, "Türk milletinin yaşadığı dramı görmek beni çok üzdü" dedi.