Prekazi’den forma

Galatasaray'ın efsanevi ismi Cevad Prekazi, depremzedeler için imzalı Galatasaray formasını açık artırmaya çıkardı. Prekazi, "Formadan elde edilecek geliri depremzedelere bağışlayacağım. Alan kişi İstanbul, Ankara ve Belgrad'da olması halinde elden teslim edeceğim" dedi.
Galatasaray'ın efsanevi ismi Cevad Prekazi, depremzedeler için imzalı Galatasaray formasını açık artırmaya çıkardı. Prekazi, "Formadan elde edilecek geliri depremzedelere bağışlayacağım. Alan kişi İstanbul, Ankara ve Belgrad'da olması halinde elden teslim edeceğim" dedi.