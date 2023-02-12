Desteği kesmeyin

Galatasaray, Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile Nef Stadyumu'nda toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Yardım çalışmalarını düzenli olarak takip eden Başkan Dursun Özbek, "Şu an 50 tıra ihtiyacımız var, 80 konteyner hazır. Her tıra 2 adet yükleniyor, dolasıyla büyük bir talep var. Ben buradan bize destek veren firmalara sesleniyorum; bu desteği kesmesinler. Deprem bölgesinde köylerde, mezralarda ulaşılmayan yerler var" dedi.