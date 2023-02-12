Haberler Galatasaray Desteği kesmeyin

Desteği kesmeyin

Özbek yardıma katılan firmalara çağrıda bulundu: Deprem bölgesinde, mezralarda, köylerde ulaşılmayan yerler var.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 06:50
Desteği kesmeyin
Galatasaray, Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile Nef Stadyumu'nda toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Yardım çalışmalarını düzenli olarak takip eden Başkan Dursun Özbek, "Şu an 50 tıra ihtiyacımız var, 80 konteyner hazır. Her tıra 2 adet yükleniyor, dolasıyla büyük bir talep var. Ben buradan bize destek veren firmalara sesleniyorum; bu desteği kesmesinler. Deprem bölgesinde köylerde, mezralarda ulaşılmayan yerler var" dedi.
DİĞER
Bu acıya yürek dayanmaz... Şarkıcı Karsu'nun yeğeni ve kuzenlerinden de kötü haber geldi!
Mucizenin adı 7 aylık Hamza bebek: 140 saat sonra kurtarıldı
Avrupa kulüpleri sessiz kalmadı!
Mertens'le yola devam! Opsiyon devreye girecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Icardi'de PSG sıkıntısı! Yüksek maaşından sonra...
Mertens'le yola devam! Opsiyon devreye girecek
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (11 Şubat)
Can kaybı: 24 bin 167
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid 5. kez şampiyon Real Madrid 5. kez şampiyon 01:57
Marsilya 3 puanı 2 golle aldı Marsilya 3 puanı 2 golle aldı 01:49
Bilbao Mestalla'da kazandı! Bilbao Mestalla'da kazandı! 01:05
Bilbao Mestalla'da kazandı! Bilbao Mestalla'da kazandı! 01:04
Atalanta Lazio deplasmanında kazandı! Atalanta Lazio deplasmanında kazandı! 01:00
Atalanta Lazio deplasmanında kazandı! Atalanta Lazio deplasmanında kazandı! 00:59
Daha Eski
Yıldız ismin menajerinden transfer itirafı! Barcelona... Yıldız ismin menajerinden transfer itirafı! Barcelona... 00:40
Enkazdan F.Bahçe forması ile çıkarıldı! Kulüpten paylaşım geldi Enkazdan F.Bahçe forması ile çıkarıldı! Kulüpten paylaşım geldi 00:40
Zaniolo ile ilgili flaş iddia! Roma'dan ayrılmadan önce... Zaniolo ile ilgili flaş iddia! Roma'dan ayrılmadan önce... 00:40
TVF'den acı haber! 3 voleybolcu vefat etti TVF'den acı haber! 3 voleybolcu vefat etti 00:40
Dorukhan Toköz F.Bahçe ile yardım topladı Dorukhan Toköz F.Bahçe ile yardım topladı 00:40
"Futbol umurumuzda bile değil" "Futbol umurumuzda bile değil" 00:40