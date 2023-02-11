Haberler Galatasaray Galatasaray'a Sacha Boey'de milli takım piyangosu!

Galatasaray'a Sacha Boey'de milli takım piyangosu!

Galatasaray'da yeni sezonda gösterdiği performansla Avrupa'dan pek çok takımın radarına giren Sacha Boey ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. 22 yaşındaki sağ bek için o milli takımdan sürpriz bir ilgi söz konusu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Galatasaray'a Sacha Boey'de milli takım piyangosu!

Galatasaraylı Sacha Boey'i İtalya, Almanya ve Fransa'dan scoutlar izliyor.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Galatasaray'a Sacha Boey'de milli takım piyangosu!

Genç oyuncuya sarıkırmızılılar, minimum 15 milyon Euro değer biçti.

Galatasaray'a Sacha Boey'de milli takım piyangosu!

22 yaşındaki Fransa doğumlu sağ bek, Dünya Kupası için Kamerun'dan gelen teklifi reddetmişti.

Galatasaray'a Sacha Boey'de milli takım piyangosu!

Alt yaş kategorisinde formasını giydiği Fransa Milli Takımı'nı düşünen yıldız futbolcu, mart ayındaki milli arada davet bekliyor.

Galatasaray'a Sacha Boey'de milli takım piyangosu!

Sabah'ta yer alan habere göre, Boey için Belçika da harekete geçti.

Galatasaray'a Sacha Boey'de milli takım piyangosu!

Boey'in büyükannesinin Belçikalı olduğu bilgisini alan yetkililer, Galatasaraylı yıldıza milli takım çağrısında bulunacak.

Galatasaray'a Sacha Boey'de milli takım piyangosu!

Sarı-kırmızılı kulüp, Belçika ya da Fransa Milli Takımı adına oynaması halinde Sacha Boey'in değerini katlayacağını öngörüyor.

Galatasaray'a Sacha Boey'de milli takım piyangosu!

Genç futbolcu bu sezon 21 resmi karşılaşmada görev yaparken 2 asist kaydetti.

Galatasaray'a Sacha Boey'de milli takım piyangosu!

Sacha Boey yeni sezonda gösterdiği performansla taraftarlardan alkış aldı.

Galatasaray'a Sacha Boey'de milli takım piyangosu!

Futbolcunun bu başarılı performansı sonrası geleceği de büyük merak konusu haline geldi.

Galatasaray'a Sacha Boey'de milli takım piyangosu!

Bu anlamda futbolcuyla ilgili araştırmalarda yoğunluk kazandı.

Galatasaray'a Sacha Boey'de milli takım piyangosu!

İŞTE FUTBOLCUNUN KARİYERİ

Sacha Boey futbola Fransa'nın Rennes takımının alt yapısında başladı.

Galatasaray'a Sacha Boey'de milli takım piyangosu!

Ardından sergilediği başarılı performansla Rennes'in A takımına yükseldi.

Galatasaray'a Sacha Boey'de milli takım piyangosu!

Futbolcu sonrasında ise bir başka Fransız ekibi Dijon'a kiralandı.

Galatasaray'a Sacha Boey'de milli takım piyangosu!

2021 yazında ise Dijon'dan Rennes'e geri döndü.

Galatasaray'a Sacha Boey'de milli takım piyangosu!

Sacha Boey, 2021 yazında ise Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray'a Sacha Boey'de milli takım piyangosu!

Yıldız sağ bek çok yönlü de görev alabiliyor.

Galatasaray'a Sacha Boey'de milli takım piyangosu!

Boey, sağ bek olmasının yanı sıra sol bek pozisyonunda da sahada boy gösterebiliyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mauro Icardi: "Bu imza senin için Kadir!"
Özbek'ten 'Dostluk tırları' sözleri! "Birliktelik mesajımız"
11 Şubat Cumartesi depremler, artçılar ve büyüklükleri
YKS başvuru tarihi ertelendi mi?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leicester City - Tottenham maçı saat kaçta? Leicester City - Tottenham maçı saat kaçta? 09:46
Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı'ndan acı haber! Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı'ndan acı haber! 09:44
Bartra’dan depremzedeler için açık artırma desteği Bartra’dan depremzedeler için açık artırma desteği 09:40
NBA All-Star maçı kadrosunda 3 değişiklik! NBA All-Star maçı kadrosunda 3 değişiklik! 09:37
Fulham - Nottingham Forest maçı saat kaçta? Fulham - Nottingham Forest maçı saat kaçta? 09:35
Dorukhan Toköz F.Bahçe ile yardım topladı Dorukhan Toköz F.Bahçe ile yardım topladı 09:34
Daha Eski
Crystal Palace - Brighton maçı saat kaçta? Crystal Palace - Brighton maçı saat kaçta? 09:28
Arsenal - Brentford maçı saat kaçta? Arsenal - Brentford maçı saat kaçta? 09:22
Enkazdan F.Bahçe forması ile çıkarıldı! Kulüpten paylaşım geldi Enkazdan F.Bahçe forması ile çıkarıldı! Kulüpten paylaşım geldi 09:20
West Ham United - Chelsea saat kaçta? West Ham United - Chelsea saat kaçta? 09:16
Milan 5 maç sonra kazandı! Milan 5 maç sonra kazandı! 00:46
Milan 5 maç sonra kazandı! Milan 5 maç sonra kazandı! 00:46