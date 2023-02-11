Galatasaray'a Sacha Boey'de milli takım piyangosu!

Galatasaraylı Sacha Boey'i İtalya, Almanya ve Fransa'dan scoutlar izliyor.
Genç oyuncuya sarıkırmızılılar, minimum 15 milyon Euro değer biçti.
22 yaşındaki Fransa doğumlu sağ bek, Dünya Kupası için Kamerun'dan gelen teklifi reddetmişti.
Galatasaraylı Sacha Boey'i İtalya, Almanya ve Fransa'dan scoutlar izliyor.
Genç oyuncuya sarıkırmızılılar, minimum 15 milyon Euro değer biçti.
22 yaşındaki Fransa doğumlu sağ bek, Dünya Kupası için Kamerun'dan gelen teklifi reddetmişti.
Alt yaş kategorisinde formasını giydiği Fransa Milli Takımı'nı düşünen yıldız futbolcu, mart ayındaki milli arada davet bekliyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, Boey için Belçika da harekete geçti.
Boey'in büyükannesinin Belçikalı olduğu bilgisini alan yetkililer, Galatasaraylı yıldıza milli takım çağrısında bulunacak.
Sarı-kırmızılı kulüp, Belçika ya da Fransa Milli Takımı adına oynaması halinde Sacha Boey'in değerini katlayacağını öngörüyor.
Genç futbolcu bu sezon 21 resmi karşılaşmada görev yaparken 2 asist kaydetti.
Sacha Boey yeni sezonda gösterdiği performansla taraftarlardan alkış aldı.
Futbolcunun bu başarılı performansı sonrası geleceği de büyük merak konusu haline geldi.
Bu anlamda futbolcuyla ilgili araştırmalarda yoğunluk kazandı.
İŞTE FUTBOLCUNUN KARİYERİ
Sacha Boey futbola Fransa'nın Rennes takımının alt yapısında başladı.
Ardından sergilediği başarılı performansla Rennes'in A takımına yükseldi.
Futbolcu sonrasında ise bir başka Fransız ekibi Dijon'a kiralandı.
2021 yazında ise Dijon'dan Rennes'e geri döndü.
Sacha Boey, 2021 yazında ise Galatasaray'a transfer oldu.
Yıldız sağ bek çok yönlü de görev alabiliyor.
Boey, sağ bek olmasının yanı sıra sol bek pozisyonunda da sahada boy gösterebiliyor.
Futbolcunun bu anlamda sahada çift yönlü görev alabilmesi dikkat çekiyor.