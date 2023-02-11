Roma ile özel maç

Dursun Özbek, Zaniolo'nun transfer görüşmeleri sırasında Roma Kulübü ile yakın ilişkiler kurduklarını belirtti. Özbek "Bölgeye destek vermek için hazırlık maçı yapmayı teklif ettik.. Kabul ettiler. Bu ay ligler başlamayacak. Uygun bir tarih bulacağız" diye konuştu.
DursunÖzbek, Zaniolo'nun transfer görüşmeleri sırasında Roma Kulübü ile yakın ilişkiler kurduklarını belirtti. Özbek "Bölgeye destek vermek için hazırlık maçı yapmayı teklif ettik.. Kabul ettiler. Bu ay ligler başlamayacak. Uygun bir tarih bulacağız" diye konuştu.