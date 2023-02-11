Gel anlat Volkan

Yüzyılın felaketi herkesi birbirine daha da yakınlaştırdı. Galatasaray Basın Sözcüsü Rıza Morova, uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve şu anda Hatayspor'un teknik direktörlüğünü yapan Volkan Demirel'e bir çağrıda bulundu. Depremde Hatay'ın sesi olan başarılı futbol adamına seslenerek "Volkan Demirel hepimizi ağlattı. Kendisini GS TV'ye davet ettik. 'Bağlantı yapıp duygularını anlatır mısın, hem güzel olur. Çünkü taraftarlar seni yanlış tanıdı' dedik. Aslınd birlik içinde olmamamız için bir neden yok, belki bu olay bizi daha da bütünleştirecek." ifadelerini kullandı.