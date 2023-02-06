GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gündem yeniden Uğur Çiftçi! Transfer o şarta bağlı

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray, liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray, liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılılar kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarına da devam ediyor.
Aslan'da gündem sol bek transferi...
Bu doğrultuda Galatasaray, listesinde bulunan Uğur Çiftçi için girişimlerde bulunmuştu.
Ancak Emre Taşdemir'in Sivasspor'a gitmek istememesi nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti.
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi transferini tekrar gündemine aldı.
8 Şubat'ta bitecek ara transfer döneminin son günlerinde Uğur konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sivasspor sol bek takviyesi yaparsa, 30 yaşındaki defans oyuncusunun, 700 bin euro karşılığında Galatasaray'a gidişine izin verecek.
UĞUR ÇİFTÇİ KİMDİR?
4 Mayıs 1992 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi.
Kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.
Ardından Hacettepe ve Sivasspor formaları giydi.
2018'den beri Yiğidolar'da top koşturuyor.
Uğur Çiftçi, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.
Zaman zaman orta sahanın solunda ve sağ bekte de oynayabiliyor.
30 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro...