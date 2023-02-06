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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gündem yeniden Uğur Çiftçi! Transfer o şarta bağlı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar bir süre önce ilgilendiği sol bek Uğur Çiftçi'yi yeniden gündemine aldı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 11:27
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gündem yeniden Uğur Çiftçi! Transfer o şarta bağlı

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gündem yeniden Uğur Çiftçi! Transfer o şarta bağlı

Sarı-kırmızılılar kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarına da devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gündem yeniden Uğur Çiftçi! Transfer o şarta bağlı

Aslan'da gündem sol bek transferi...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gündem yeniden Uğur Çiftçi! Transfer o şarta bağlı

Bu doğrultuda Galatasaray, listesinde bulunan Uğur Çiftçi için girişimlerde bulunmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gündem yeniden Uğur Çiftçi! Transfer o şarta bağlı

Ancak Emre Taşdemir'in Sivasspor'a gitmek istememesi nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gündem yeniden Uğur Çiftçi! Transfer o şarta bağlı

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi transferini tekrar gündemine aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gündem yeniden Uğur Çiftçi! Transfer o şarta bağlı

8 Şubat'ta bitecek ara transfer döneminin son günlerinde Uğur konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gündem yeniden Uğur Çiftçi! Transfer o şarta bağlı

Sivasspor sol bek takviyesi yaparsa, 30 yaşındaki defans oyuncusunun, 700 bin euro karşılığında Galatasaray'a gidişine izin verecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gündem yeniden Uğur Çiftçi! Transfer o şarta bağlı

UĞUR ÇİFTÇİ KİMDİR?

4 Mayıs 1992 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gündem yeniden Uğur Çiftçi! Transfer o şarta bağlı

Kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gündem yeniden Uğur Çiftçi! Transfer o şarta bağlı

Ardından Hacettepe ve Sivasspor formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gündem yeniden Uğur Çiftçi! Transfer o şarta bağlı

2018'den beri Yiğidolar'da top koşturuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gündem yeniden Uğur Çiftçi! Transfer o şarta bağlı

Uğur Çiftçi, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gündem yeniden Uğur Çiftçi! Transfer o şarta bağlı

Zaman zaman orta sahanın solunda ve sağ bekte de oynayabiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da gündem yeniden Uğur Çiftçi! Transfer o şarta bağlı

30 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro...

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