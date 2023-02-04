Özbek: Hukuk aramaya geldim!

Başkan Dursun Özbek, 50 günlük hak mahrumiyeti cezasıyla ilgili Tahkim Kurulu'na savunma verdi. Çıkışta açıkmalarda bulunan Özbek, "Cezamı affedin diye gelmedim. Zaten parayı yatırıp cezayı kaldırdım. Hukuk aramaya geldim. Kendim için değil. Herkes için adaletin sağlanmasını temin etmek için buradayım" dedi.
BaşkanDursun Özbek, 50 günlük hak mahrumiyeti cezasıyla ilgili Tahkim Kurulu'na savunma verdi. Çıkışta açıkmalarda bulunan Özbek, "Cezamı affedin diye gelmedim. Zaten parayı yatırıp cezayı kaldırdım. Hukuk aramaya geldim. Kendim için değil. Herkes için adaletin sağlanmasını temin etmek için buradayım" dedi.