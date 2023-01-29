Rashica girdi golünü yazdı

Teknık direktör Okan Buruk, Giresunspor karşısında Barış Alper'e ilk 11'de şans verirken Milot Rashica'yı kulübeye çekti. Rashica dün akşam 70. dakikada Mertens'in yerine oyuna dahil oldu ve yakaladığı fırsatı iyi değerlendirdi. 88'de Giresunspor defansı çıkmak isterken Kosovalı futbolcu topu kaptı. Kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı ve yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Takımının 3., kendisinin ise bu sezonki ilk golünü ağlara göndermiş oldu.
Teknık direktör Okan Buruk, Giresunspor karşısında Barış Alper'e ilk 11'de şans verirken Milot Rashica'yı kulübeye çekti. Rashica dün akşam 70. dakikada Mertens'in yerine oyuna dahil oldu ve yakaladığı fırsatı iyi değerlendirdi. 88'de Giresunspor defansı çıkmak isterken Kosovalı futbolcu topu kaptı. Kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı ve yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Takımının 3., kendisinin ise bu sezonki ilk golünü ağlara göndermiş oldu.