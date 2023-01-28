GİRESUNSPOR GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE SÜPER LİG 📺 | Giresunspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 21. hafta maçında Giresunspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Savicevic, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Galatasaray maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

LİGDE BİR SEZONDA İLK KEZ ÜST ÜSTE 10 MAÇ KAZANACAK

Galatasaray, Bitexen Giresunspor maçından üç puanla ayrılması halinde Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce bir sezon içinde en fazla 9 maçlık galibiyet serisi yaşamıştı. Galatasaray, Süper Lig'de Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunda, Fatih Terim idaresinde ise 2011-2012'de üst üste 9 galibiyet elde etmişti.

OKAN BURUK DA TARİHE GEÇECEK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da kazanmaları halinde sarı-kırmızılı takımın tarihine geçecek. Buruk, Bitexen Giresunspor maçından üç puan almaları durumunda resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi yakalayacak. Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Denizli yönetiminde ulaşmıştı. Okan Buruk, kazanmaları halinde aynı zamanda Galatasaray'ın başında ligde bir sezonda üst üste 10 galibiyet gören ilk teknik direktör unvanına da sahip olacak.