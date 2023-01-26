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Galatasaray'da casus var! Ali Koç ve Erden Timur...

Sabah spor yazarı Levent Tüzemen, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yaşanan dev bir iddiayı ortaya çıkardı. Tüzemen köşe yazısında; Galatasaray siyasetinden birinin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, Erden Timur hakkına bilgi sızdırdığını açıkladı. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yaşanan o olayın perde arkası ve Tüzemen'in yazısı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 09:10
Galatasaray'da casus var! Ali Koç ve Erden Timur...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ciddi bir gerilim ve demeç savaşı yaşanıyor. Sarı-kırmızılı camiadan Fenerbahçe yönetimine bilgi sızdırıldığı iddiaları var. Siz bu konuda bir şey duydunuz mu?

Galatasaray'da casus var! Ali Koç ve Erden Timur...

Galatasaray siyasetinin içinde yer alan bazı isimler, hatta başkanlık makamına oturan insanlar, Başkan Vekili Erden Timur'u hedef haline getirmeye çalışıyorlar.

Galatasaray'da casus var! Ali Koç ve Erden Timur...

Timur ile ilgili Fenerbahçe yönetimine ve özellikle de Başkan Ali Koç'a, "Kırılgandır, duygusaldır. Üzerine giderseniz bırakır gider" gibi bilgiler aktarıyorlar.

Galatasaray'da casus var! Ali Koç ve Erden Timur...

İsmini vermek istemediğim bir kişinin, bu konuda Başkan Koç'a bazı bilgiler aktardığı konusunda iddialar duydum.

Galatasaray'da casus var! Ali Koç ve Erden Timur...

Bunun için aradığım Erden Bey'i Dubai'de buldum. İddiayı kendisine sordum.

Galatasaray'da casus var! Ali Koç ve Erden Timur...

Erden Bey de kulağına bu yönde bir şeyler geldiğini ve şahsını yıpratmak adına bazı insanların çalıştığını vurguladı.

Galatasaray'da casus var! Ali Koç ve Erden Timur...

Hatta Başkan Koç'un, Galatasaray Başkanı'nı düelloya davet ettiği metinde ortaya koyduğu maddeler, aslında Erden Timur'u kapsıyor.

Galatasaray'da casus var! Ali Koç ve Erden Timur...

Galatasaray siyasetinde, Erden Timur aleyhine çalışan bu insanları 'Brütüs' olarak görüyorum. Bu yapılan hainliktir...

Galatasaray'da casus var! Ali Koç ve Erden Timur...

Ayrıca Timur, hakemlerle ilgili 2 kez konuştu ve tam 4 kez 'Ligi bitirmeyiz' sözünün yanlış olduğunu vurguladı.

Galatasaray'da casus var! Ali Koç ve Erden Timur...

Erden Bey o kadar naif bir insan ki Sivas maçında yaşanan ofsayt tartışması hakkında hakemin hata yaptığını vurguladı ve Başkan Mecnun Otyakmaz'ı arayıp kendisinden helallik istediğini duydum. Başkan Otyakmaz'ın da "Bunlar futbolun içinde olur" dediği bilgisi bana ulaştı.

Galatasaray'da casus var! Ali Koç ve Erden Timur...

KOÇ, ÖZBEK'İN ÇOCUĞU YAŞINDA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un karşılıklı tartışma çağrısına katılmayacağını açıkladı. Dünkü Divan toplantısında da "Onları kendi sahalarında 3-0 yendik. Bizi sahanın dışına çekmeye çalışıyorlar" dedi. Fenerbahçe tarafı ise, "Galatasaray zaten sürekli saha dışı açıklamalar yapıyor" diye tepkili. Siz ne diyorsunuz?

Galatasaray'da casus var! Ali Koç ve Erden Timur...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Allah ömür versin, 55 yaşında. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Allah sağlık versin, 74 yaşında. Üç aşağı beş yukarı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Özbek'in çocuğu yaşında. Başkan Koç'un üzerinde üç tane ceket var. 1-F.Bahçe Başkanlığı, 2-Kulüpler Birliği Başkanlığı, 3-Koç Holding'in veliahtlığı.

Galatasaray'da casus var! Ali Koç ve Erden Timur...

Sayın Başkan Koç'un, baş başa yemek yemek varken, babası yaşında sayılabilecek bir Galatasaray Başkanı'nı düelloya çağırması hiç yakışık almadı.

Galatasaray'da casus var! Ali Koç ve Erden Timur...

Koç Holding'in veliahtı olan bir kişinin kavgacı bir tutum yerine uzlaşmacı bir tavır sergilemesini beklerdim.

Galatasaray'da casus var! Ali Koç ve Erden Timur...

Çünkü aldığı eğitim Ali Koç'a uzlaşmacı bir tavır sergilemesini işaret ediyor. Kavga kimseyi mutlu etmez.

Galatasaray'da casus var! Ali Koç ve Erden Timur...

Nedense Ali Koç, tıpkı Aziz Yıldırım gibi davranıp sürekli Galatasaray üzerinden bir siyaset kurmaya çalışıyor.

Galatasaray'da casus var! Ali Koç ve Erden Timur...

Kendi ailesi içinde Galatasaraylı olanlar yok mu? Koç Holding ile ticaret yapan Galatasaraylılar yok mu?

Galatasaray'da casus var! Ali Koç ve Erden Timur...

Bence Sayın Koç, kavga kültürünü bir kenara bırakıp Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya gelmeli, baş başa konuşmalı ve iki çınarlık kulübün birbiriyle çatışmasına son verecek adımı atmalı.

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