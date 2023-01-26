Galatasaray'da casus var! Ali Koç ve Erden Timur...

Erden Bey o kadar naif bir insan ki Sivas maçında yaşanan ofsayt tartışması hakkında hakemin hata yaptığını vurguladı ve Başkan Mecnun Otyakmaz'ı arayıp kendisinden helallik istediğini duydum. Başkan Otyakmaz'ın da "Bunlar futbolun içinde olur" dediği bilgisi bana ulaştı.