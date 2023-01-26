Bahattin Şimşek tepkisi

Giresunspor - Galatasaray maçına Bahattin Şimşek'in atanması sarı- kırmızılıların tepkisini çekti. Fenerbahçe'nin Rize'yle oynadığı kupa maçını yöneten ve son olarak Ümraniyespor karşılaşmasında dördüncü hakem görevi yapan Şimşek'in atanması eleştirileri beraberinde getirdi.
Giresunspor- Galatasaray maçına Bahattin Şimşek'in atanması sarı- kırmızılıların tepkisini çekti. Fenerbahçe'nin Rize'yle oynadığı kupa maçını yöneten ve son olarak Ümraniyespor karşılaşmasında dördüncü hakem görevi yapan Şimşek'in atanması eleştirileri beraberinde getirdi.