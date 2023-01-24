Hasan Ali'ye bağlı

Sivasspor idari menajeri Kerem Atılmaz, Uğur Çiftçi transferinin hala güncel bir konu olduğunu söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Atılmaz, "Emre Taşdemir'in kabul etmemesi sıkıntı yarattı. Sol bek almadan Uğur'u bırakmak istemiyoruz. Görüştüğümüz isimlerden bir tanesi Hasan Ali Kaldırım. Galatasaray da başka bir sol bek almazsa, Uğur'un transferi gerçekleşir" dedi.
Sivassporidari menajeri Kerem Atılmaz, Uğur Çiftçi transferinin hala güncel bir konu olduğunu söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Atılmaz, "Emre Taşdemir'in kabul etmemesi sıkıntı yarattı. Sol bek almadan Uğur'u bırakmak istemiyoruz. Görüştüğümüz isimlerden bir tanesi Hasan Ali Kaldırım. Galatasaray da başka bir sol bek almazsa, Uğur'un transferi gerçekleşir" dedi.