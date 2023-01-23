Zanetti kutladı

Okan Buruk'un Galatasaray'la yaptıkları İtalya'da da ses getirmeye başladı. İnter'de forma giyerken beraber çalıştığı Javier Zanetti, başarılı çalıştırıcıyı arayıp kutlarken, Buruk'a "Seni büyük ilgiyle takip ediyorum. Yakında seni İtalya'da hoca olarak göreceğiz sanırım" dedi.
Okan Buruk'un Galatasaray'la yaptıkları İtalya'da da ses getirmeye başladı. İnter'de forma giyerken beraber çalıştığı Javier Zanetti, başarılı çalıştırıcıyı arayıp kutlarken, Buruk'a "Seni büyük ilgiyle takip ediyorum. Yakında seni İtalya'da hoca olarak göreceğiz sanırım" dedi.