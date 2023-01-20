Haberler Galatasaray 12'de vuracak

12'de vuracak

Ligde ve kupada rakip tanımayan Galatasaray’da gözler Antalyaspor maçına çevrildi. Okan Buruk, “Kazanarak seriye devam edeceğiz” mesajı verdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 06:50
12'de vuracak

Süper Lig'de zirveye kurulan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Alanyaspor'u eleyerek çeyrek finale kalmıştı. Okan Buruk'la büyük bir çıkış yakalayarak her iki kulvarda 11 maçtır kazanan sarı-kırmızılı ekipte gözler cumartesi günü Nef Stadı'nda oynanacak Antalyaspor mücadelesine çevrildi. Aslan'da tek hedef yine 3 puan olacak. Buruk, oyuncularıyla yaptığı görüşmelerde maçın önemine sık sık vurgu yapıyor. İyi bir hava yakaladıklarını belirten başarılı çalıştırıcı, "Rehavete kapılmak yok. Antalyaspor'u da yenerek seriyi 12 maça çıkartacağız" mesajını veriyor.

DENİZLİ'NİN REKORUNA YAKIN

Oyuncularına son uyarılarını yapan Okan Buruk için önümüzdeki iki maç ayrı bir önem taşıyor. Önce Antalyaspor'la karşılaşacak Aslan, daha sonra Giresunspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu iki karşılaşmayı kazanırsa Okan Buruk adını Galatasaray tarihine yazdıracak. Aslan'ın en uzun galibiyet serisini yakalayacak başarılı hoca, Mustafa Denizli'nin rekoruna ortak olacak. Türk futbolunun efsane ismi Denizli, 1987- 1988'de 13 maçlık galibiyet serisi yakalamayı başarmıştı. Daha sonra gelen teknik adamlar şampiyonluklar yaşasa da bu galibiyet serisine yaklaşamamıştı.
Savaş ÇORLU

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