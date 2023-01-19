Galatasaray'da Ross Yusuf Demir ve Kazımcan sevinci!

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 20. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Perşembe günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, pas-şut ve orta-şut çalışmasıyla sona erdi.

Tedavileri tamamlanan Mathias Ross, Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş'ın da katılımıyla tam kadro halinde idman gerçekleştirildi.

Galatasaray Futbol Takımı, Cuma günü saat 18.00'de yapacağı idmanla Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.



