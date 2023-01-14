GALATASARAY HABERLERİ - Nihat Kahveci'den Bafetimbi Gomis'e övgü dolu sözler!

Hatayspor engeline takılmayan ve rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla geçen Galatasaray'ın performansını Nihat Kahveci yorumladı.
Hatayspor engeline takılmayan ve rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla geçen Galatasaray'ın performansını Nihat Kahveci yorumladı.
Sarı-kırmızılılarda başarının mimarının Okan Buruk olduğunu belirten Nihat Kahveci, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. TRT Spor'da konuşan Kahveci'nin yorumları dikkat çekti.
Sarı-kırmızılıların futbolunun keyif verdiğinin altını çizen Nihat Kahveci, "Öyle bir ilk yarı izledim ki, keyif almamak mümkün değil. Hatayspor'da bu kadar pozisyon vermesine rağmen 2 pozisyon yakaladı, değerlendiremedi o ayrı" dedi.
Galatasaray'ın başarısının mimarının Okan Buruk olduğunu belirten eski futbolcu, şunları kaydetti:
7'de 7'nin 8'de 8 olur mu diye düşünüyordu. Bunu kim başardı daha önce Fatih hoca, Mustafa Denizli. Okan hoca da onların öğrencisi. Sahanın içinden geldi, Galatasaray'ı Inter'i yurt dışı performansı Beşiktaş'ı derken Başakşehir'in başında şampiyonluk elde edildi.
Hak ederek Galatasaray'a geldi. Başkanı da tebrik ediyorum çok iyi transferler yaptılar. Galatasaray gibi bir camiada Okan hoca bu kadroyu yönetebilir mi dendi, yönetti. Kadroda sıkıntılar var dendi, Okan hoca onu da çözdü. Bu başarıda söylenebilecek tek bir şey var, Okan hoca.
Sarı-kırmızılıların rakibe göre taktik yaptığını ifade eden Nihat Kahveci şu ifadeleri kullandı:
Şu an 1 maç fazlasıyla 7 puan önde Galatasaray Fenerbahçe'den. Ligin en yüksek averaja sahip takımı. Ön taraf atıyor, arkada da yemiyorlar 13 gol yediler. 2 dakikada 2 gol atıyor Mata. Fenerbahçe maçında geniş alan bulacağını düşünüp ona göre takım yapıyor. Bu maçta dar alanlar diyor Mata'yı oynatıyor ondan alacağını alıyor.
Galatasaray taraftarının saha içine katkısından bahseden eski futbolcu, "Dakika 1'de Galatasaray taraftarı sahanın içine aldı. Oliveira'nın liderliğinde 30 metre top atıyor ayağa. Dubois, Boey işliyor. Icardi duvar olup pas veriyor. Kerem basit hataları nasıl yaptı diyorsun golünü atıyor. Nelsson, Abdülkerim birbirlerinin hatalarını kapatıyor" diye konuştu.
Sarı-kırmızılıların emektar golcüsü Bafetimbi Gomis hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Nihat Kahveci, şunları dile getirdi:
Muslera 3 tane net pozisyon çıkardı. Muhteşem bir futbol oynadı Galatasaray. Tebrik edeceğim bir oyun var, Gomis, 2 maçtır oynatılmıyorsun. Bu zamana kadar kazanılan 39 puanın yarısından fazlasında emeğin var, bu maçta da girip golünü atıyorsun.
Kenarda ısınıyor, trip yapmıyor ne olursa olsun. Okan hoca sahanın dışını da iyi yönetiyor. Onun adına da seviniyorum. İnanılmaz virajlar döndü. 8'de 8 yaptı Galatasaray.
Galatasaray'ın kötü futbol sergilediği dönemde aldığı puanlar nedeniyle bu duruma geldiğini belirten Nihat Kahveci, sözlerine şöyle devam etti:
Kazanırsın ama oyun üstünlüğüyle kazanmak çok önemli. Modları açıldı Galatasaray'ın, kazanma modu. İlk yarının lideri oldu Galatasaray. 10 hafta önce Fenerbahçe'yi konuşuyorduk, şu anda iyi oynamadan puan almanın önemini yaşıyor Galatasaray.
Kağıt üzerinde fikstür avantajı da var Galatasaray'ın. Futbol oynarken en sevdiğim maç günü cumadır. Kazanayım, hafta sonu rahatla rakiplerinin puan kaybını bekleyecek.
Sarı-kırmızılı futbolcuların rehavete kapılmadığını dile getiren Nihat Kahveci, konuşmasını şöyle noktaladı:
Hatayspor rakip kaleye 20 dakikada bir geliyor, onda da Muslera'yı geçemiyor. Bu bir kere moral bozar bir takım olarak. Öyle veya böyle 3 tane çıkardığı pozisyon var. Psikolojik olarak bir maça hazırlanıyorsun, derbi maça hem de.
Kazanıyorsun bir rehavet olur takımda ki normaldir olabilir. Öyle bir şey görmüyoruz. Artık yedekler de hazır, herkes formayı istiyor. O 11'de ben olmam gerekiyor diyor herkes. Havuz çok geniş şu anda.
Hoca da herkesi hazırladı havuzu genişletti. Artık formayı almak çok daha zor.