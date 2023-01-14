Aslan taraftar şampiyonu

NG Araştırma Şirketi, 1500 kişi ile online şekilde "En çok taraftar kimde" anketi gerçekleştirdi. Galatasaray taraftarı ilk sırada çıktı. Sarı-kırmızılılar yüzde 37 ile ilk sıraya yerleşti. İkinci basamakta yüzde 32 ile Fenerbahçe yer alıyor. Üçüncü sırada yüzde 19 ile Beşiktaş bulunuyor. Trabzonspor taraftarı da yüzde 4 ile 4. basamakta yer aldı. Diğer takım taraftarları olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 8 oldu. Aynı ankette "Bu sene kim şampiyon olur?" sorusu da yöneltildi. Galatasaray yüzde 42, ezeli rakibi Fenerbahçe ise yüzde 41 oy aldı. Beşiktaş'a yüzde 10, Trabzonspor'a yüzde 4 şans tanındı.



TEK HAKİMİ GALATASARAY

Derbide Fenerbahçe taraftarı "Bizim şehrimiz, bizim kurallarımız" pankartı açmıştı. Sarı-kırmızılılar, Hatayspor maçında cevap verdiler. Tribünlere "İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray" pankartı asıldı. Maç öncesi statta "Fener ağlama" tezahüratları yapıldı.