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Aslan taraftar şampiyonu

NG Araştırma’nın yaptığı ankette yüzde 37 ile en çok taraftar Galatasaray’da. Cimbom’u yüzde 32 ile F.Bahçe takip ediyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Aslan taraftar şampiyonu

NG Araştırma Şirketi, 1500 kişi ile online şekilde "En çok taraftar kimde" anketi gerçekleştirdi. Galatasaray taraftarı ilk sırada çıktı. Sarı-kırmızılılar yüzde 37 ile ilk sıraya yerleşti. İkinci basamakta yüzde 32 ile Fenerbahçe yer alıyor. Üçüncü sırada yüzde 19 ile Beşiktaş bulunuyor. Trabzonspor taraftarı da yüzde 4 ile 4. basamakta yer aldı. Diğer takım taraftarları olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 8 oldu. Aynı ankette "Bu sene kim şampiyon olur?" sorusu da yöneltildi. Galatasaray yüzde 42, ezeli rakibi Fenerbahçe ise yüzde 41 oy aldı. Beşiktaş'a yüzde 10, Trabzonspor'a yüzde 4 şans tanındı.


TEK HAKİMİ GALATASARAY

Derbide Fenerbahçe taraftarı "Bizim şehrimiz, bizim kurallarımız" pankartı açmıştı. Sarı-kırmızılılar, Hatayspor maçında cevap verdiler. Tribünlere "İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray" pankartı asıldı. Maç öncesi statta "Fener ağlama" tezahüratları yapıldı.

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