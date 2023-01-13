4 maçın 3’ü İstanbul’da

Yeni hedef olarak beş hafta sonra oynanacak Trabzonspor derbisini belirleyen Galatasaray, önündeki dört maçı kazanmaya konsantre oldu. Sırasıyla Hatayspor ve Antalyaspor'u evinde ağırlayacak sarı-kırmızılılar, Giresun dönüşü Ümraniyespor'u konuk edecek. Teknik heyet ve oyuncular 4'te 4 için motive oldu.
Yenihedef olarak beş hafta sonra oynanacak Trabzonspor derbisini belirleyen Galatasaray, önündeki dört maçı kazanmaya konsantre oldu. Sırasıyla Hatayspor ve Antalyaspor'u evinde ağırlayacak sarı-kırmızılılar, Giresun dönüşü Ümraniyespor'u konuk edecek. Teknik heyet ve oyuncular 4'te 4 için motive oldu.