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Galatasaray'dan Ahmet Çalık paylaşımı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden eski futbolcusu Ahmet Çalık'ı vefat yıl dönümünde unutmadı. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile eski oyuncusunu andı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 09:13
Galatasaray'dan Ahmet Çalık paylaşımı!

Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden eski futbolcusu Ahmet Çalık'ı, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile andı.

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Çalık'ın kullandığı otomobil, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken, Gölbaşı Hacılar mevkisinde kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Futbol camiasında beyefendi kimliğiyle anılan Çalık, 27 yaşında hayatını kaybetti. Çalık'ın vefatı futbolseverleri derinden üzdü. Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun kalan haftaları "Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatıldı.

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