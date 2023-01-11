Galatasaray'dan Ahmet Çalık paylaşımı!

Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden eski futbolcusu Ahmet Çalık'ı, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile andı.
Acımız halen çok taze... Seni çok özlüyoruz Ahmet... 🖤— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 11, 2023
Geçtiğimiz yıl elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcumuz #AhmetÇalık'ı ölüm yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz! 🙏🏻 pic.twitter.com/sxAFTTHXKz
TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Çalık'ın kullandığı otomobil, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken, Gölbaşı Hacılar mevkisinde kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Futbol camiasında beyefendi kimliğiyle anılan Çalık, 27 yaşında hayatını kaybetti. Çalık'ın vefatı futbolseverleri derinden üzdü. Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun kalan haftaları "Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatıldı.