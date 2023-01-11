Galatasaray'dan Ahmet Çalık paylaşımı!

Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden eski futbolcusu Ahmet Çalık'ı, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile andı.

Acımız halen çok taze... Seni çok özlüyoruz Ahmet... 🖤



Geçtiğimiz yıl elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcumuz #AhmetÇalık'ı ölüm yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz! 🙏🏻 pic.twitter.com/sxAFTTHXKz