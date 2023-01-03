Kerem Aktürkoğlu Galatasaray formasıyla 'dalya' diyecek

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı takımda 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Kerem, Spor Toto Süper Lig'de Çarşamba günü Nef Stadı'nda MKE Ankaragücü ile oynanacak karşılaşmada görev alması halinde sarı-kırmızılı takımdaki 100. resmi maçına çıkacak.

Galatasaray'ın 2022-2021 sezonu öncesinde, TFF 3. Lig'de mücadele eden Anagold 24Erzincanspor'dan renklerine dahil ettiği 24 yaşındaki hücum oyuncusu, 3. sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı ekipte başarılı bir performans ortaya koydu.

Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı takımda Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere şu ana kadar 99 resmi müsabakada forma giydi.

Galatasaray'da 25 gol attı

Galatasaray'da 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşmesi olan milli futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında resmi maçlarda 25 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de görev aldığı 79 maçta 21, Avrupa kupalarındaki 14 müsabakada 3 ve Türkiye Kupası'ndaki 6 karşılaşmada 1 kez topu filelere gönderdi.

Galatasaray kariyerinde kırmızı kart görmeyen milli futbolcu, 10 kez sarı kartla uyarıldı.

Geçen sezon 52 resmi maça çıktı

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da geçen sezon takımın vazgeçilmez ismi oldu.

Milli futbolcu, geçen sezon Süper Lig'de 37, Türkiye Kupası'nda 1, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 2 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 12 olmak üzere toplamda 52 karşılaşmada forma giydi.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'daki ilk sezonu olan 2020-2021'de 29, bu sezon ise 18 resmi maçta görev yaptı.