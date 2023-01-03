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Galatasaray Ankaragücü maçında Okan Buruk kendi rekorunu egale edecek! O istatistik...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, kritik Fenerbahçe derbisi öncesi Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Bu maçtan mutlak 3 puan hedefleyen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, kendi rekorunu egale edebilir. İşte ayrındılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 14:59
Galatasaray Ankaragücü maçında Okan Buruk kendi rekorunu egale edecek! O istatistik...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Galatasaray Ankaragücü maçında Okan Buruk kendi rekorunu egale edecek! O istatistik...

Nef Stadyumu'nda Çarşamba günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray Ankaragücü maçında Okan Buruk kendi rekorunu egale edecek! O istatistik...

33 puanla liderlik koltuğunda oturan Aslan taraftarı önünde galip gelerek öncelikli olarak ligin zirvesindeki yerini koruma peşinde...

Galatasaray Ankaragücü maçında Okan Buruk kendi rekorunu egale edecek! O istatistik...

Son dönemde büyük bir çıkışa imza atan sarı-kırmızılı ekip deplasmandaki Karagümrük galibiyetiyle başlayan serisini Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor maçlarıyla sürdürdü.

Galatasaray Ankaragücü maçında Okan Buruk kendi rekorunu egale edecek! O istatistik...

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan Galatasaray, bu sezon üst üste altı galibiyet alan ilk takım olmayı amaçlıyor.

Galatasaray Ankaragücü maçında Okan Buruk kendi rekorunu egale edecek! O istatistik...

HAMZAOĞLU İLE DUBLE YAPTI
Sarı-kırmızılı ekibi çalıştıran Okan Buruk, bu karşılaşmada puan kaybetmezse teknik direkörlük kariyerinin en uzun serisini egale edecek.

Galatasaray Ankaragücü maçında Okan Buruk kendi rekorunu egale edecek! O istatistik...

Galatasaray, Süper Lig'de 5 maç üst üste kazanarak liderliğe yükselmişti.

Galatasaray Ankaragücü maçında Okan Buruk kendi rekorunu egale edecek! O istatistik...

Cimbom'un, bu periyotta Türkiye Kupası'nda da 2 galibiyeti bulunuyor.

Galatasaray Ankaragücü maçında Okan Buruk kendi rekorunu egale edecek! O istatistik...

Yani son 7 resmi maçını kazanan Cimbom, en son bu başarıyı Hamza Hamzaoğlu döneminde elde etmiş ve çifte kupalı şampiyonluğa ulaşmıştı.

Galatasaray Ankaragücü maçında Okan Buruk kendi rekorunu egale edecek! O istatistik...

Geçmişte önce Akhisar'ı Türkiye Kupası'nda mutlu sona taşıyan, son olarak da Başakşehir'i lig şampiyonu yapan Okan Buruk, Galatasaray'ın başında da iki kupalı zafer yaşamak için sabırsızlanıyor.

Galatasaray Ankaragücü maçında Okan Buruk kendi rekorunu egale edecek! O istatistik...

A.GÜCÜ'NÜN YENİLMEZLİK SERİSİ BİTTİ
Galatasaray için Ankaragücü maçı kolay olmayacak.

Galatasaray Ankaragücü maçında Okan Buruk kendi rekorunu egale edecek! O istatistik...

Son olarak Ümraniyespor'a 2-1 yenilen Başkent temsilcisi, öncesinde 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı.

Galatasaray Ankaragücü maçında Okan Buruk kendi rekorunu egale edecek! O istatistik...

Süper Lig'de 16 puan toplayarak 13. sırada kendine yer bulan sarı-lacivertli ekipte, Ali Sowe ile Giorgi Beridze 4'er golle en skorer oyuncu konumunda.

Galatasaray Ankaragücü maçında Okan Buruk kendi rekorunu egale edecek! O istatistik...

Ayrıca iki takım son olarak Süper Lig'de 3 Mart 2021 tarihinde karşı karşıya geldi ve Ankara'da oynanan maçı rakip takım 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray Ankaragücü maçında Okan Buruk kendi rekorunu egale edecek! O istatistik...

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