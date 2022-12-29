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Sivasspor Galatasaray maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Zirveyi rakibine bırakan sarı kırmızılılar kazanarak liderliğini geri almak için sahaya çıkıyor. Dünya Kupası dönüşünde Kasımpaşa'yı mağlup eden Sivasspor serisini sürdürmek istiyor. Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 16:56 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 17:00
Sivasspor Galatasaray maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 16. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor. Sarı kırmızılılar liderliği geri almak için sahaya çıkıyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ali Saygın Ögel yapacak.

Sivasspor - Galatasaray mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...


SİVASSPOR - GALATASARAY İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Caner, Goutas, Uğur, Keita, Ulvestad, Saba, Ahmed Musa, Erdoğan, Yatabare

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Oliveira, Berkan, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Galatasaray maçı 29 Aralık Perşembe günü saat 17:00'da başladı. beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

33. RANDEVU

Sivasspor ile Galatasaray, oynayacakları maçla birlikte ligde 33. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 32 müsabakada sarı-kırmızılılar, 19 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 6 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın 68 golüne, Sivasspor 43 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da Sivasspor 1-0 ve 3-2'lik skorlarla kazanmıştı.

6 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray'ın, 4'ü Spor Toto Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor'u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 8 kez deplasmanda mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan topladı ve bu alanda lider konumda bulunuyor. Aslan 15 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. Galatasaray, ligde son olarak Başakşehir ile dış sahada karşı karşıya geldi ve 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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