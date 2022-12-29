Sivasspor Galatasaray maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 16. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor. Sarı kırmızılılar liderliği geri almak için sahaya çıkıyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ali Saygın Ögel yapacak.

Sivasspor - Galatasaray mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...



SİVASSPOR - GALATASARAY İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Caner, Goutas, Uğur, Keita, Ulvestad, Saba, Ahmed Musa, Erdoğan, Yatabare

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Oliveira, Berkan, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Galatasaray maçı 29 Aralık Perşembe günü saat 17:00'da başladı. beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

33. RANDEVU

Sivasspor ile Galatasaray, oynayacakları maçla birlikte ligde 33. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 32 müsabakada sarı-kırmızılılar, 19 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 6 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın 68 golüne, Sivasspor 43 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da Sivasspor 1-0 ve 3-2'lik skorlarla kazanmıştı.

6 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray'ın, 4'ü Spor Toto Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor'u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 8 kez deplasmanda mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan topladı ve bu alanda lider konumda bulunuyor. Aslan 15 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. Galatasaray, ligde son olarak Başakşehir ile dış sahada karşı karşıya geldi ve 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.